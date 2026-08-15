قوجاناسىر تۋرالى فيلمنىڭ سوڭعى كادرلارى الماتى مەن تۇركىستاندا تۇسىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا «موللا ناسرەددين: درۋگ تياجەلىح دنەي» حالىقارالىق تاريحي كوركەم فيلمىنىڭ ءتۇسىرىلىم جۇمىستارىنىڭ سوڭعى كەزەڭى باستالدى. جوبا تۇركى الەمىنىڭ التى ەلىنىڭ كينوگەرلەرىن بىرىكتىرىپ وتىر. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
بۇعان دەيىن ءتۇسىرىلىم توبى ازەربايجان، تۇركيا، قىرعىزستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستاندا جۇمىس ىستەدى. فيلمنىڭ سوڭعى كورىنىستەرى الماتى وبلىسىندا، الماتى جانە تۇركىستان قالالارىندا، سونىڭ ىشىندە قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى ماڭىندا تۇسىرىلەدى.
جوبا 2023 -جىلى شۋشا قالاسىندا وتكەن تۇركسوي مادەنيەت مينيسترلەرى تۇراقتى كەڭەسىنىڭ 40-وتىرىسىندا باستاۋ العان. «موللا ناسرەددين: درۋگ تياجەلىح دنەي» - تۇركى ەلدەرىنىڭ شىعارماشىلىق ىنتىماقتاستىعى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان تولىقمەتراجدى كوركەم فيلم.
تۋىندى ايگىلى فولكلورلىق كەيىپكەردىڭ بەينەسى ارقىلى تۇركى حالىقتارىنا ورتاق مادەني قۇندىلىقتاردى، داستۇرلەر مەن دۇنيەتانىمدى تانىتادى. فيلمدە قازاق، ازەربايجان، تۇرىك، قىرعىز، تۇرىكمەن جانە وزبەك تىلدەرى قولدانىلادى. فيلمنىڭ سسەناري اۆتورى ءارى قويۋشى رەجيسسەرى - ازەربايجاننىڭ حالىق ءارتىسى ۆاگيف مۇستافايەۆ.
باستى كەيىپكەر قوجاناسىردىڭ ءرولىن قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى ساعىزباي قارابالين سومدايدى. سونداي-اق فيلمگە قونىسبەك بەكايداروۆ، وڭداسىن بەسىكباسوۆ جانە اقەركە ارىس تۇسەدى.