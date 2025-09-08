قوعامدى جاڭعىرتۋ ءۇشىن ءالى دە كوپ شارۋا اتقارۋىمىز كەرەك - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بارلىق رەفورمانى سالماقتى كوزقاراسپەن مۇقيات، جان-جاقتى ويلاستىرىپ، ساپالى تۇردە جۇزەگە اسىرۋىمىز كەرەك. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتتى.
- وسكەلەڭ ۇرپاق باقىتتى جانە بەرەكەلى ءومىر سۇرۋگە ءتيىس. سول ءۇشىن ءبارىمىز ءبىر ۇلت بولىپ، تاباندى ەڭبەك ەتۋىمىز كەرەك. بۇل - بارشامىزعا ورتاق وتە ماڭىزدى جۇمىس، اسا جاۋاپتى ازاماتتىق جانە ۇلتتىق مىندەت. جۇمىسىمىز قانشالىقتى كۇردەلى بولسا دا، ءبىز مىندەتتى تۇردە تابىسقا جەتۋىمىز كەرەك. باسقا جول جوق. سەبەبى بۇل ەلىمىزدىڭ بولاشاعى، حالقىمىزدىڭ تاعدىرى. سوندىقتان بارلىق رەفورمانى سالماقتى كوزقاراسپەن مۇقيات، جان-جاقتى ويلاستىرىپ، ساپالى تۇردە جۇزەگە اسىرۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا اۋقىمدى وزگەرىستەر جاسالعانىن ايتتى.
- ەلىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسى اناعۇرلىم وزىق ءارى اشىق بولا ءتۇستى. ازاماتتارىمىزدىڭ سانا-سەزىمى، بولمىسى وزگەرىپ جاتىر. سونىڭ ارقاسىندا حالقىمىزدىڭ مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا، زاڭعا جانە ادىلدىك پەن تارتىپكە دەگەن سەنىمى نىعايۋدا. ءبىراق، الدىمىزدا اۋقىمدى جۇمىس بار. قوعامدى جاڭعىرتۋ ءۇشىن ءالى دە كوپ شارۋا اتقارۋىمىز كەرەك. قازىر ەل ەكونوميكاسىندا رەفورمالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ينفراقۇرىلىمدا جانە جاڭا ءوندىرىس ورىندارىن اشۋعا قوماقتى ينۆەستيتسيا سالىنىپ جاتىر. مۇنىڭ ءبارى حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن جانە ەلىمىزدىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاسالىپ جاتقانى ايدان انىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا ءجۇرىپ جاتىر.
Kazinform سايتى تىكەلەي ەفيرمەن قاتار، جازباشا ترانسلياتسيا دا جاسايدى.