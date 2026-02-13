قۇرىلتاي قايدا ورنالاسادى: پارلامەنت عيماراتتارىنىڭ تاعدىرى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار 15 -ناۋرىزداعى رەفەرەندۋمدا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولداسا، ەلدە ءبىر پالاتالى پارلامەنت - قۇرىلتاي ءوز جۇمىسىن باستايدى. جاڭا وكىلدى ورگاننىڭ دەپۋتاتتارى قازىرگى پارلامەنت عيماراتىندا جۇمىس ىستەي مە - Kazinform ءتىلشىسى انىقتاپ كوردى.
جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا قۇرىلتايدىڭ وكىلەتتىكتەرى، قۇرامى جانە جۇمىس مەرزىمى كورسەتىلگەن. ەگەر قۇجات رەفەرەندۋمدا ماقۇلدانسا، كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ وتپەلى ەرەجەلەرىنە سايكەس، ەل پرەزيدەنتى قۇرىلتايعا سايلاۋ تۋرالى ءبىر اي ىشىندە جاريالاپ، كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە وتكىزىلۋى ءتيىس.
ءوز كەزەگىندە پارلامەنت سەناتى قۇرىلتاي قازىرگى پارلامەنت عيماراتىن پايدالانا ما دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى.
- رەفەرەندۋم ناتيجەسىنە سايكەس، قازىرگى پارلامەنتتىڭ ينفراقۇرىلىمىن تولىق نەمەسە ءىشىنارا قولدانۋ ماسەلەسىن تالقىلاۋ جۇمىستارى باستالادى. ەكى عيمارات تا دەپۋتاتتىق كورپۋس ءۇشىن دايىن جانە جەتكىلىكتى دەڭگەيدە جابدىقتالعان. سوندىقتان قۇرىلتاي قۇرىلعاننان كەيىن، كورشىلەس قۇرىلىمدارمەن بىرلەسىپ دەپۋتاتتىق كورپۋس جۇمىسىنا جاۋاپ بەرەتىن اپپارات تا جاساقتالادى. ولار زالداردى، عيماراتتاردى جانە باسقا دا ماسەلەلەر بويىنشا شەشىم شىعارادى، - دەدى سەنات اپپاراتىنىڭ جەتەكشىسى ماكسيم سپوتكاي اگەنتتىك تىلشىسىنە بەرگەن جاۋابىندا.
قازىرگى ۋاقىتتا ەل پارلامەنتى 1995 -جىلعى كونستيتۋتسيا بويىنشا جۇمىس ىستەيدى. پارلامەنت ەكى پالاتادان تۇرادى: تومەنگى پالاتا - ءماجىلىس (98 دەپۋتات) جانە جوعارعى پالاتا - سەنات (50 دەپۋتات).
ماجىلىسمەندەر مەن سەناتورلار پارلامەنت كەشەنىندە - ەكى بولەك عيماراتتا وتىرادى. ولاردى جالعايتىن وتپەلى گالەرەيا بار. ءماجىلىس ءۇيىنىڭ 19 قاباتى، سەناتتىڭ - 16 قاباتى بار. قاسىندا ۇكىمەت ءۇيى، جوعارعى سوت جانە اقوردا ورنالاسقان جانە ولار 20 جىلدان استام ۋاقىت بويى بىرگە استانانىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى انسامبلىن قالىپتاستىرىپ كەلەدى.
پارلامەنت عيماراتتارىنىڭ جوباسى 2002 -جىلى جاسالعان، ال قۇرىلىس 2004 -جىلى باستالعان. ءار عيماراتتا پلەنارلىق وتىرىس زالدارى، دەپۋتاتتار مەن كوميتەت كابينەتتەرى، كىتاپحانا جانە حالىقارالىق كەزدەسۋلەرگە ارنالعان زالدار بار. كەشەن ورتالىعىندا 400 ورىندىق پالاتالاردىڭ بىرلەسكەن وتىرىس زالى ورنالاسقان.
تاۋەلسىزدىك جىلدارى ەلدىڭ جوعارعى وكىلدى ورگانىنىڭ قۇرىلىمى العاش رەت وزگەرگەلى تۇر - بۇل اۋقىمدى رەفورما پارلامەنتتىڭ 30 جىلدىعىمەن قاتار جۇرگىزىلىپ جاتىر. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ وتپەلى ەرەجەلەرىنە سايكەس، ەگەر رەفەرەندۋمدا ماقۇلدانسا، قازىرگى پارلامەنت وسى فورماتتا 2026 -جىلعى 1 -شىلدەگە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.
ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا اتا زاڭىنىڭ قورىتىندى جوباسى جاريالاندى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ 2026 -جىلعى 15 -ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى