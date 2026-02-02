قازاتوم ونەركاسىپ اقدالا ۋرانىن يگەرۋ مەرزىمىن 2030 -جىلعا دەيىن ۇزارتپاقشى
استانا. KAZINFORM - «قازاتوم ونەركاسىپ» ۇلتتىق كومپانياسى مەن Uranium Onе اراسىنداعى اقدالا ۋران كەنىشىن بارلاۋ جانە يگەرۋ تۋرالى 25 جىلعا ەسەپتەلگەن كەلىسىمشارت اياقتالدى.
ۇلتتىق كومپانيا كەنىشتەگى يگەرىلمەي قالعان 1,5 مىڭ توننا ۋراندى 2030 -جىلعا دەيىن وڭدەۋ ءۇشىن قۇجات مەرزىمىن ۇزارتۋعا كۇش سالىپ جاتىر.
بىردەن ايتۋ كەرەك، «قازاتوم ونەركاسىپ» كومپانياسى كەلىسىمشارتتا كورسەتىلگەن شارتتار تولىق ورىندالعانىن ايتىپ وتىر. الايدا كەلىسىمشارتتىڭ نەگىزگى مەرزىمى اياقتالعاندىقتان 2026 -جىلدىڭ 28 -ناۋرىزىنان باستاپ اقدالا كەن ورنىن پايدالانۋ قۇقىعى توقتاتىلماق.
كەلىسىمشارت بويىنشا اقدالا كەنىشى «وڭتۇستىك ءتورتقۇدىق- قاراقۇم» » اتتى بىرلەسكەن كاسىپورنى ارقىلى بارلانىپ، يگەرىلدى. بۇل كاسىپورىننىڭ %30- ى، «قازاتوم ونەركاسىپتىڭ»، %70- ى Uranium Onе- نىڭ ۇلەسىندە بولدى.
مەملەكەت 28 -ناۋرىزدا كەن ورنىن «قازاتوم ونەركاسىپ» ۇلتتىق كومپانياسىنا ۋاقىتشا سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرەدى. ويتكەنى كەنىش يەسىز قالسا، ءوندىرىس بىردەن توقتايدى. ءال وندىرىس ءبىر توقتاسا، قايتا ىسكە قوسۋ ۇلكەن شىعىندى قاجەت ەتەدى. ونىڭ ۇستىنە جوباعا تارتىلعان ماماندار جان-جاققا تاراپ كەتۋى مۇمكىن. كەنىشتە يگەرىلمەگەن ۋراننىڭ قورى شامامەن 1,5 مىڭ توننا دەگەن ەسەپ بار.
وڭىردەگى الەۋمەتتىك تەڭگەرىمدى، كەنىشتەگى جۇمىس ورىندارىن ساقتاۋ ءۇشىن جوبا 2030 -جىلعا دەيىن جۇمىس ىستەپ تۇرعانى كەرەك. «قازاتوم ونەركاسىپ» سول ءۇشىن اقدالا كەن ورنىن 2030 -جىلعا دەيىن يگەرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا كەلىسىمشارت جاساۋعا مۇددەلى.
— كومپانيا وندىرىستىك الەۋەتتى ساقتاۋ جانە جۇمىس ۇزاقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا اقدالا كەن ورنى بويىنشا جەر قويناۋىن پايدالانۋعا جاڭا كەلىسىمشارت الۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدا. بۇل رەتتە كەلىسىمشارتتىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى ىشىندە جەر قويناۋىن پايدالانۋشىنىڭ الدىندا بەكىتىلگەن شارتتار تولىق كولەمدە ورىندالعانىن اتاپ ءوتۋ ماڭىزدى. وسىلايشا، «و ت ح ك» ب ك» ج ش س- ءنىڭ اتالعان كەلىسىمشارت بويىنشا جەر قويناۋىن پايدالانۋشى رەتىندەگى قۇقىقتارى تولىق ساقتالدى، - دەپ جازىلعان ۇلتتىق كومپانيانىڭ 2025 -جىلعى وپەراتسيالىق ناتيجەلەرى تۋرالى رەسمي مالىمەتىندە.
ايتا كەتۋ كەرەك، اقدالا ۋران كەنىشى تۇركىستان وبلىسىنىڭ اۋماعىندا جاتىر.
«قازاتوم ونەركاسىپتىڭ» 2024 -جىلعى ەسەبىندە «وڭتۇستىك ءتورتقۇدىق- قاراقۇم» بىرلەسكەن كاسىپورنىنا تيەسىلى اقدالا مەن ينكاي كەن ورىندارىندا 879 ادام جۇمىس ىستەيتىنى ايتىلعان ەدى.
ەسكە سالساق، «سامۇرىق- قازىنا» قورىنىڭ قوعامدىق كەڭەس وتىرىسىندا «قازاتوم ونەركاسىپ» ۇلتتىق اتوم كومپانياسىنىڭ تابىستى جۇمىسى نەشە جىلعا سوزىلاتىنى تۋرالى بولجامدار تالقىلانعان بولاتىن.