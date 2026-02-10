قازاقستاننىڭ التىن رەزەرۆى 345 تونناعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر قازاقستان الەمدە ەڭ كوپ التىن ساتىپ العان ەكى ەلدىڭ ءبىرى بولعان. ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ وسى ساياسات تۋرالى تولىعىراق مالىمەت بەردى.
- وتكەن جىلى التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 65,4 ميلليارد دوللار بولىپ، تاريحي ماكسيمال مانگە جەتتى. كىرىستىلىك %43 بولدى. بىلتىر ىشكى نارىقتا 66 توننا التىن ساتىپ الىپ، التىن ساتىپ الۋ وپەراتسيالارى بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىنعا شىقتىق. جىل سوڭىندا التىن رەزەرۆى 345 تونناعا جەتتى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
سونداي- اق، ول 2025 -جىلى سيفرلىق اكتيۆتەر نارىعىنىڭ زاڭنامالىق نەگىزىن قالىپتاستىرۋ جۇمىسى اياقتالعانىن ايتتى.
- بيىل ولار وندىرىستىك اينالىمعا ەنگىزىلىپ، رەتتەلەتىن كريپتوۆاليۋتالار اينالىمى ىسكە قوسىلادى. مامىر ايىنا دەيىن ورتالىق دەپوزيتاري بازاسىندا سيفرلىق اكتيۆتەردى ساقتاۋعا ارنالعان ۇلتتىق كريپتو-كاستودياندىق سەرۆيس قۇرىلادى. قارجىلىق يننوۆاتسيالاردى پراكتيكالىق تۇرعىدا ىسكە اسىرۋ ءۇشىن رەتتەۋ ورتاسى ىسكە قوسىلدى. قازىر وندا 10 باعىت بويىنشا 22 جاڭا جوبا بار، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. جيىندا ەلدىڭ 2025 -جىلعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى قورىتىندىلانىپ، ۇكىمەتتىڭ الداعى كەزەڭگە ارنالعان نەگىزگى مىندەتتەرى ايقىندالادى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي