قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر قىتايدا ەل نامىسىن قورعايدى
استانا. KAZINFORM - قازاق ۇلتتىق حورەوگرافيا اكادەمياسىنىڭ ستۋدەنتتەرى بەيجىڭ بي اكادەمياسىنىڭ «سۇلۋلىقپەن ۇندەستىك: بي بويىنشا ءبىلىم بەرۋدەگى الەمدىك الماسۋ» اتتى حالىقارالىق كورسەتىلىمىنە قاتىسادى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى.
حالىقارالىق جوبانىڭ باستاماشىسى - بەيجىڭ بي اكادەمياسى، ءال ءىس-شارا ءبي بىلىمىنىڭ دۇنيەجۇزىلىك اليانسى (World Dance Education Alliance) قولداۋىمەن جۇزەگە اسادى.
- Dance Theatre ساحناسىندا وتەتىن ءىس-شاراعا 38 ەلدەن 70-تەن استام جەتەكشى حورەوگرافيالىق وقۋ ورنى قاتىسۋدا. بەيجىڭ بي اكادەمياسى جۇرگىزگەن قاتاڭ ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە قازاق ۇلتتىق حورەوگرافيا اكادەمياسىنىڭ ستۋدەنتتەرى ۇزدىك قاتىسۋشىلاردىڭ قاتارىنا ەنىپ، قازاقستان اتىنان حالىقارالىق ساحنادا ونەر كورسەتۋ مارتەبەسىنە يە بولدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
كورسەتىلىم باعدارلاماسىنا پ. ي. چايكوۆسكيدىڭ «ۇيقىداعى ارۋ» بالەتىنەن اۆرورا مەن دەزيرەنىڭ پا-دە-دە ءنومىرى ەنگەن.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى اتاپ وتكەندەي، اكادەميا ستۋدەنتتەرىنىڭ بۇل حالىقارالىق جوباعا قاتىسۋى قازاقستاندىق بالەت ونەرىن الەمدىك دەڭگەيدە تانىلۋىنا ىقپال ەتەرى انىق.