قازاقستاندىق كوماندا بەدەلدى حالقارالىق اۆتوجارىستا ەكىنشى ورىن الدى
استانا. KAZINFORM - يتاليانىڭ ريچچونە قالاسىندا ءوتىپ جاتقان Lamborghini Super Trofeo Europe سەرياسى التىنشى كەزەڭىنىڭ العاشقى جارىس كۇنى ءوز مارەسىنە جەتتى.
ميسانو حالىقارالىق اۆتودرومىندا الاڭعا شىققان قازاقستاندىق Artline Kazakhstan اۆتوسپورت كومانداسى شاباندوزدارى شوتا ابحازاۆا مەن ەگور ورۋدجيەۆ Pro-Am ساناتىندا ۇزدىك ناتيجە كورسەتىپ، 50 مينۋتقا سوزىلعان باسەكەدە ەكىنشى ورىن يەلەندى.
قازاقستاندىق كوماندا جارىستىڭ 35 مينۋتىندا كوش باستاۋعا مۇمكىندىگى بولعان ەدى. الايدا بۇرىلىستا ورۋدجيەۆ باسقارعان ماشينا قارسىلاسپەن سوقتىعىسىپ، جولدان شىعىپ قالا جازدادى.
وسىلايشا، قازاقستاندىق كوماندا ۋاقىت جوعالتىپ الدى. الايدا، وتانداستارىمىز ەڭ سوڭعى ساتكە دەيىن بارىن سالىپ، مارە سىزىعىن ەكىنشى بولىپ كەستى.
Lamborghini Super Trofeo - Lamborghini Squadra Corse ۇيىمداستىرعان حالىقارالىق اۆتوجارىس سەرياسى. ەۋروپا، ازيا جانە سولتۇستىك امەريكا قۇرلىعىنداعى تۋرنيردە شاباندوزدار 6 كەزەڭدە 2 جارىس الاڭىندا (50 مينۋت) سىنعا ءتۇسىپ، فينالدىق كەزەڭدى ءوزارا ساراپقا سالادى.
سونىمەن قاتار بۇل اۆتوجارىستا Huracán Super Trofeo Evo مودەلدىك كولىكتەرى قولدانىلادى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى