ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:55, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىق كوماندا بەدەلدى حالقارالىق اۆتوجارىستا ەكىنشى ورىن الدى

    استانا. KAZINFORM - يتاليانىڭ ريچچونە قالاسىندا ءوتىپ جاتقان Lamborghini Super Trofeo Europe سەرياسى التىنشى كەزەڭىنىڭ العاشقى جارىس كۇنى ءوز مارەسىنە جەتتى.

    Қазақстандық команда беделді халқаралық автожарыста екінші орын алды
    Фото: Artline Kazakhstan

    ميسانو حالىقارالىق اۆتودرومىندا الاڭعا شىققان قازاقستاندىق Artline Kazakhstan اۆتوسپورت كومانداسى شاباندوزدارى شوتا ابحازاۆا مەن ەگور ورۋدجيەۆ Pro-Am ساناتىندا ۇزدىك ناتيجە كورسەتىپ، 50 مينۋتقا سوزىلعان باسەكەدە ەكىنشى ورىن يەلەندى.

    Қазақстандық команда беделді халқаралық автожарыста екінші орын алды
    Фото: Artline Kazakhstan

    قازاقستاندىق كوماندا جارىستىڭ 35 مينۋتىندا كوش باستاۋعا مۇمكىندىگى بولعان ەدى. الايدا بۇرىلىستا ورۋدجيەۆ باسقارعان ماشينا قارسىلاسپەن سوقتىعىسىپ، جولدان شىعىپ قالا جازدادى.

    وسىلايشا، قازاقستاندىق كوماندا ۋاقىت جوعالتىپ الدى. الايدا، وتانداستارىمىز ەڭ سوڭعى ساتكە دەيىن بارىن سالىپ، مارە سىزىعىن ەكىنشى بولىپ كەستى.

    Lamborghini Super Trofeo - Lamborghini Squadra Corse ۇيىمداستىرعان حالىقارالىق اۆتوجارىس سەرياسى. ەۋروپا، ازيا جانە سولتۇستىك امەريكا قۇرلىعىنداعى تۋرنيردە شاباندوزدار 6 كەزەڭدە 2 جارىس الاڭىندا (50 مينۋت) سىنعا ءتۇسىپ، فينالدىق كەزەڭدى ءوزارا ساراپقا سالادى.

    Қазақстандық команда беделді халқаралық автожарыста екінші орын алды
    Фото: Artline Kazakhstan

    سونىمەن قاتار بۇل اۆتوجارىستا Huracán Super Trofeo Evo مودەلدىك كولىكتەرى قولدانىلادى.

    اۆتور

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    تەگ:
    سپورت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار