قازاقستاندا ينفلياتسيا باياۋلادى
استانا. KAZINFORM - بيىل قاڭتار ايىندا قازاقستانداعى ينفلياتسيا دەڭگەيى 12,2 پايىزدى قۇراپ، بىلتىر جەلتوقسانداعى 12,3 پايىزبەن سالىستىرعاندا تومەندەدى. ايلىق ينفلياتسيا 1 پايىز بولدى (جەلتوقساندا - %0,9). بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمدەدى.
اتاپ ايتقاندا، جىلدىق ماندە ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى 12,9 پايىزعا ءوستى (جەلتوقساندا - %13,5)، اقىلى قىزمەتتەر - 12 پايىزعا، ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار - 11,7 پايىزعا قىمباتتادى (جەلتوقساندا - %11,1).
سونىمەن قاتار جالپى ينفلياتسيا دەڭگەيىنە ەڭ ۇلكەن ۇلەستى ازىق-تۇلىك ونىمدەرى مەن الكوگولسىز سۋسىندار قوستى - 5,4 پايىزدىق تارماق. سونداي-اق كولىك قىزمەتتەرى - 1,1 پايىزدىق تارماق، جەكە كۇتىم، الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە وزگە دە تاۋارلار مەن قىزمەتتەر، سونداي-اق كيىم مەن اياق كيىم - ءارقايسىسى 1 پايىزدىق تارماقتان اسەر ەتتى.
قاڭتار ايىندا ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار 1,2 پايىزعا، اقىلى قىزمەتتەر 1,1 پايىزعا، ال ازىق- تۇلىك ونىمدەرى 0,8 پايىزعا قىمباتتادى.
جىلدىق ينفلياتسيانىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تىركەلدى - 14,3 پايىز. سونداي-اق اقمولا، پاۆلودار جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا ينفلياتسيا دەڭگەيى 13,5 پايىزدى قۇرادى.
جەكەلەگەن تاۋارلار مەن قىزمەتتەر اراسىندا باعانىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى ەت پەن قۇس ەتىنە تيەسىلى بولدى - 23 پايىز. بەنزين باعاسى 16,8 پايىزعا، الكوگولسىز سۋسىندار دا 16,8 پايىزعا قىمباتتادى. اقىلى قىزمەتتەر سەكتورىندا سۋ بۇرۋ قىزمەتتەرى 18,7 پايىزعا، گاز 16,2 پايىزعا، ونىڭ ىشىندە سۇيىتىلعان گاز 24,7 پايىزعا ءوستى.
سونىمەن قاتار كەيبىر تاۋارلار بويىنشا باعانىڭ تومەندەۋى بايقالدى. اتاپ ايتقاندا، كوكونىستەردىڭ باعاسى جىلدىق ماندە 2,7 پايىزعا ارزانداسا، سۋىق سۋ تاريفى 12,9 پايىزعا تومەندەدى.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىن ينفلياتسيانى ەسەپتەۋدىڭ جاڭارتىلعان ءادىسىن ەنگىزدى.