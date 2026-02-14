قازاقستاندا ناۋرىز ايىندا كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەر قازاقستان بويىنشا 2026 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىنا كونسۋلتاتيۆتىك اۋا رايى بولجامىن جاسادى. جالپى اي جىلى ءارى جاۋىن-شاشىن كوپ بولۋى مۇمكىن، الايدا ناقتى جاعداي سينوپتيكالىق احۋالعا قاراي وزگەرۋى ىقتيمال.
كوبىنەسە رەسپۋبليكا اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ورتاشا ستاتيستيكالىق نورمادان شامامەن 1°C جوعارى بولادى دەپ بولجانۋدا. بۇل كوكتەمنىڭ جىلى بولاتىنىنىڭ بەلگىلەرى، كۇنتىزبەلىك قىس اقىرىنداپ ناۋرىزدا كوكتەمگە اۋىسادى.
جاۋىن- شاشىن:
كوپتەگەن وڭىردە ناۋرىزدا جاۋىن- شاشىن مولشەرى قالىپتىدان جوعارى بولۋى مۇمكىن. اسىرەسە تاۋلى جانە تاۋ بەتكەيىندەگى ايماقتاردا (تۇركىستان، جامبىل، الماتى وبلىستارى، جەتىسۋ ءوڭىرى جانە شىعىس قازاقستان) جاۋىن-شاشىن كوبىرەك تۇسەدى. كەيبىر باسقا وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن مولشەرى قالىپتى دەڭگەيدە ساقتالۋى ىقتيمال.
كليماتتىق ەرەكشەلىكتەر:
ناۋرىز - قىس پەن كوكتەمنىڭ اراسى، سول سەبەپتى اۋا رايى ءار ايماقتا ايتارلىقتاي ءارتۇرلى بولادى. سولتۇستىكتە كۇن ءالى سۋىق بولۋى، ال وڭتۇستىكتە كوكتەمنىڭ العاشقى جىلۋى سەزىلۋى مۇمكىن.
جالپى، ناۋرىزدا تەمپەراتۋرا تومەن نۇكتەدەن جوعارىراق اينالىمعا وتەدى جانە قار ەرىپ، ۋاقىتشا جاۋىن- شاشىن كۇتىلەدى.
سينوپتيكتەر ايلىق بولجامدى ناقتىلاۋ ءۇشىن ادەتتەگىدەي ونكۇندىك بولجامدارىن ۇسىنادى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە ناۋرىز مەيرامىندا پويىزعا بيلەت تابۋ جەڭىلدەيدى.