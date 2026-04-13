قازاقستاندا كىم عارىشكەر بولا الادى: ەڭ تومەنگى تالاپتار قانداي
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا عارىشكەر بولۋعا ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن نەگىزگى تالاپتار مەن قاجەتتى بىلىكتىلىكتەر ايقىندالدى. بۇل تۋرالى ايەروعارىش ونەركاسىبى كوميتەتى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا حابارلادى.
كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، ىرىكتەۋدىڭ العاشقى ساتىسىندا ۇمىتكەردىڭ نەگىزگى تالاپتارعا سايكەستىگى ەسكەرىلەدى. ياعني كانديدات قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى بولۋى، جاسى 18 بەن 40 جاس ارالىعىندا بولۋى جانە جوعارى ءبىلىم الۋى قاجەت.
بۇل تالاپتارعا ساي كەلگەندەر كەلەسى كەزەڭدە جان-جاقتى باعالاۋدان وتەدى. مۇندا ولاردىڭ كاسىبي قابىلەتى مەن تاجىريبەسىنە باسىمدىق بەرىلەدى.
- ۇمىتكەرلەردەن جۇيەلى ويلاۋ، كۇردەلى تەحنيكانى مەڭگەرۋ، توسىن جاعدايدا دۇرىس شەشىم قابىلداي ءبىلۋ، سونداي-اق سيفرلىق ساۋاتتىلىق تالاپ ەتىلەدى، - دەلىنگەن كوميتەت جاۋابىندا.
بۇدان بولەك، كانديداتتاردىڭ فيزيكالىق دايىندىعى مەن پسيحولوگيالىق توزىمدىلىگى جوعارى بولۋى شارت. ولار وقشاۋ جاعدايدا جۇمىس ىستەي الۋى، حالىقارالىق قۇرامداعى توپپەن ۇيلەسىمدى ارەكەت ەتۋى جانە شەت تىلدەرىن ءبىلۋى ءتيىس.