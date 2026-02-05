قازاقستاندا كۇردەلى نەيروحيرۋرگيالىق وپەراتسيالارعا قولجەتىمدىلىك ارتادى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا استاناداعى ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعىنا بارىپ، ەلىمىزدە نەيروحيرۋرگيا سالاسى ءۇشىن العاش رەت سالىنىپ جاتقان گيبريدتى وپەراتسيالىق بولمەنى قۇرۋ جوباسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى دسم باسپا ءسوز قىزمەتى.
جوبانى ىسكە اسىرۋ كەزەڭدەرى، جاڭا نىساننىڭ تەحنولوگيالىق پارامەترلەرى مەن مۇمكىندىكتەرى تۋرالى «ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعى» ا ق باسقارما ءتوراعاسى سەرىك اقشولاقوۆ باياندادى.
- گيبريدتى نەيروحيرۋرگيالىق وپەراتسيالىق بولمەنى قۇرۋ - قازاقستاندا زاماناۋي نەيروحيرۋرگيانى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى قادامى. بۇل جوبا ءبىر وپەراتسيالىق كەڭىستىكتە ميكروحيرۋرگيا مەن ەندوۆاسكۋليارلىق حيرۋرگيانىڭ مۇمكىندىكتەرىن بىرىكتىرۋگە، اسقىنۋ قاۋپىن ازايتۋعا جانە مي قانتامىرلارى مەن ىسىك پاتولوگيالارىنىڭ ەڭ كۇردەلى تۇرلەرىمەن اۋىراتىن پاتسيەنتتەردى ەمدەۋ ناتيجەلەرىن ەداۋىر جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
جوبانىڭ شەڭبەرىندە مي قانتامىرلارى اۋرۋلارى، ىسىكتەر، قان قۇيىلۋلار، فۋنكتسيونالدىق بۇزىلىستار جانە وزگە دە كۇردەلى پاتولوگيالار كەزىندە قولدانىلاتىن جوعارى تەحنولوگيالى نەيروحيرۋرگيالىق ارالاسۋلاردىڭ كەڭ سپەكترىن ورىنداۋ جوسپارلانىپ وتىر.
گيبريدتى وپەراتسيالىق بولمەلەردى ەنگىزۋ كۇردەلى نەيروحيرۋرگيالىق ارالاسۋلارعا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرىپ، كەزەكتىلىكتى ازايتۋعا ءسوزسىز ىقپال ەتەدى. مۇنداي حيرۋرگيا فورماتى پاتسيەنتتى اۋىستىرماي جانە ناركوز ۋاقىتىن ۇزارتپاي، بىرنەشە كۇردەلى وپەراتسيانى ءبىر مەزەتتە ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، بۇل ارالاسۋدىڭ دالدىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرادى.
اتالعان وپەراتسيالىق بولمەنى ىسكە قوسۋ وتاندىق نەيروحيرۋرگيانى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى. ول ەلىمىزدە بۇرىن قولجەتىمسىز بولعان ارالاسۋلاردى جۇرگىزۋگە جول اشىپ، كوپ كەزەڭدى وپەراتسيالاردىڭ سانىن قىسقارتادى، ءارى مي قانتامىرلارىنىڭ كۇردەلى اۋرۋلارىن ەمدەۋ كەزىندە اسقىنۋ قاۋپىن تومەندەتەدى.
گيبريدتى نەيروحيرۋرگيالىق وپەراتسيالىق بولمەنى پايدالانۋعا بەرۋ 2026 -جىلدىڭ جازىنا جوسپارلانىپ وتىر.
ورتالىققا كەلگەن مينيستر پاتسيەنتتەرمەن اڭگىمەلەسىپ، ەمدەۋ ساپاسى مەن ەمدەۋگە جاتقىزۋ جاعدايلارى تۋرالى سۇراستىردى.
پاتسيەنتتەر دارىگەرلەر مەن مەيىرگەرلەردىڭ جوعارى بىلىكتىلىگىنە جىلى پىكىر ءبىلدىرىپ، مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ (م ءا م س) جۇيەسى شەڭبەرىندە ەم قابىلداپ جاتقانىن، ەمدەۋگە جاتقىزۋ ۇدەرىسى ەش قيىندىقسىز ۇيىمداستىرىلعانىن جەتكىزدى.
