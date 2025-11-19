قازاقستاندا بەرىلگەن ديپلومدار ازيا-تىنىق مۇحيتى ەلدەرىندە تانىلاتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتتارى جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى بىلىكتىلىكتى تانۋ تۋرالى ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرلىك كونۆەنسياسىن راتيفيكاتسيالادى. توكيو كونۆەنسياسى رەتىندە بەلگىلى بۇل قۇجات اكادەميالىق جانە كاسىبي ۇتقىرلىقتى كەڭەيتۋگە، ديپلومداردى، دارەجەلەردى جانە وزگە دە بىلىكتىلىكتەردى تانۋدى جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان.
2011 -جىلى توكيو قالاسىندا قابىلدانعان بۇل كونۆەنسيا ازيا-تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى مەملەكەتتەر اراسىندا جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى بىلىكتىلىكتى تانۋعا ورتاق قاعيداتتاردى ۇستانۋ باعىتىندا ىنتىماقتاستىق ورناتادى.
- قازاقستان ءۇشىن بۇل قادام حالىقارالىق ءبىلىم كەڭىستىگىنە ىقپالداسۋ ساياساتىنىڭ قيسىندى جالعاسى بولىپ سانالادى. 1998 -جىلى ەلىمىز ليسسابون كونۆەنسياسىنا قوسىلعاننان كەيىن شەتەلدىك ءبىلىم قۇجاتتارىن تانۋدىڭ ءتيىمدى جۇيەسىن قالىپتاستىرىپ، ەۋروپالىق ەلدەرمەن ءوزارا تانۋدى قامتاماسىز ەتتى. ال توكيو كونۆەنسياسىن راتيفيكاتسيالاۋ قازاقستانعا ازيا-تىنىق مۇحيتى ءوڭىرىنىڭ ۇلتتىق اقپاراتتىق ورتالىقتار جەلىسىنىڭ (APNNIC) مۇشەسى بولۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل جەلى قاتىسۋشى ەلدەردىڭ بىلىكتىلىكتەردى تانۋداعى اقپارات الماسۋىن قامتاماسىز ەتىپ، ستۋدەنتتەر مەن وقىتۋشىلاردىڭ اكادەميالىق ۇتقىرلىعىن ارتتىرادى، - دەدى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
كونۆەنسياعا قاتىسۋشى مەملەكەتتەر قاتارىندا اۋستراليا، جاپونيا، قىتاي، كورەيا، تۇركيا جانە باسقا ەلدەر بار. قازاقستان ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى بولىپ كونۆەنتسيانى راتيفيكاسيالاۋ جۇمىسىن باستادى.
كونۆەنسيانى راتيفيكاتسيالاۋ قازاقستانعا مىناداي مۇمكىندىكتەردى اشادى:
• وتاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىلىم قىزمەتتەرىن ەكسپورتتاۋ نارىعىن كەڭەيتەدى.
• ۇلتتىق جوعارى ءبىلىم جۇيەسىنە حالىقارالىق سەنىمىن نىعايتادى.
• قازاقستاندا الىنعان ديپلومداردى ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرىندە تانۋعا قويىلعان كەدەرگىلەر جويىلادى.
• زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ تاجىريبەلەرى مەن تەحنولوگيالارىن الماسۋعا جاعداي جاسالدى.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - قازاقستاندا بەرىلگەن ديپلومداردى بۇكىل الەمدە تانۋ قاعيداتتارىنا كەپىلدىك بەرۋ. يۋنەسكو تاراپىنان جاھاندىق ديپلومداردى تانۋ كونۆەنسياسى بار. وعان قازاقستان ءالى قوسىلعان جوق. بۇگىنگى راتيفيكاتسيا بۇكىل الەمدە ديپلومدارىمىزدىڭ تانىلۋىنا جاسالعان ۇلكەن قادام رەتىندە قابىلداڭىزدار، - دەدى س. نۇربەك.
بۇعان دەيىن ەكونوميست ساپارباي جۇبايەۆ وزبەكستان جاستارى ءۇشىن ديپلومدى راستاۋ (نوستريفيكاتسيا) تالابىن الىپ تاستاۋ كەرەگىن ايتقان ەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ستۋدەنتتەرى ەستونيا ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن تاعىلىمدامادان وتەدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى