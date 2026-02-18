قازاقستاندا ارا شارۋاشىلىعى قارقىندى دامىپ، بالدى شەتەلگە شىعارۋ 2,5 ەسەگە ءوستى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ارا شارۋاشىلىعى قارقىندى دامۋ جولىنا ءتۇسىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ تابىستى ءارى ستراتەگيالىق ماڭىزى زور باعىتتارىنىڭ بىرىنە اينالىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بىلتىر بالدى شەتەلگە شىعارۋ كولەمى 2,5 ەسەگە ارتىپ، وتاندىق ونىمگە حالىقارالىق سۇرانىستىڭ جوعارى ەكەنىن دالەلدەي وتىرىپ، سىرتقى نارىققا شىعۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتتى.
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شەتەلگە 1477 توننا بال جەتكىزىلدى. 2024 -جىلى بۇل كورسەتكىش 603 توننا بولعان. نەگىزگى باعىت - وزبەكستان، وعان 1264 توننا نەمەسە جالپى كولەمنىڭ 85,6 پايىزى تيەسىلى. سونىمەن قاتار قازاقستاندىق بال كانادا، قىتاي، ساۋد ارابياسى، رەسەي جانە امەريكا قۇراما شتاتتارىنا شىعارىلدى. العاش رەت ومان ەلىنە دە ءونىم جەتكىزىلدى.
بالدىڭ سىرتتان اكەلىنۋى ەداۋىر ازايىپ، 2024 -جىلعى 1663 توننادان 262,4 تونناعا دەيىن تومەندەدى. بۇل ىشكى ءوندىرىستىڭ ارتقانىن جانە وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ نارىقتاعى ورنى نىعايعانىن كورسەتەدى.
قازىرگى تاڭدا شىعىس قازاقستان، پاۆلودار، الماتى، تۇركىستان، اباي جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا 241 مىڭ ارا ۇياسى بار. ونىڭ 90,2 مىڭى - اسىل تۇقىمدى.
جىل سايىن شامامەن 5 مىڭ توننا بال وندىرىلەدى. سونىڭ 46,5 پايىزى نەمەسە 2,3 مىڭ تونناسى جەكە قوسالقى شارۋاشىلىقتاردا، ال 54 پايىزى نەمەسە 2,7 مىڭ تونناسى اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرى تاراپىنان وندىرىلەدى.
مەملەكەتتىك قولداۋ اياسىندا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ قاعيدالارى بويىنشا بال ءوندىرىسىنىڭ شىعىنىن ازايتۋ ماقساتىندا وتكىزىلگەن ءار كيلوگرامم ونىمگە 200 تەڭگە كولەمىندە قارجىلاي قولداۋ قاراستىرىلعان.
سالانى دامىتۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىس جالعاسۋدا. 2024 -جىلى 2025- 2027 -جىلدارعا ارنالعان ارا شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسى بەكىتىلدى. جۇمىس توبى «ارا شارۋاشىلىعى تۋرالى» جانە «اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعى تۋرالى» زاڭدارعا وزگەرىستەر ازىرلەدى. 2025 -جىلعى ءساۋىر ايىندا زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر قازاقستان پارلامەنتىنىڭ قاراۋىنا جولداندى.
اعىمداعى جىلدىڭ 11- اقپانىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ارا شارۋاشىلىعى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى.
اتالعان وزگەرىستەردى قابىلداۋ سالاداعى ەسەپ جۇرگىزۋدىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتىپ، جۇمىستى جەتىلدىرۋگە، قازاقستاندىق بالدىڭ سىرتقى نارىقتاعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا، سونداي- اق ءونىمدى شەتەلگە شىعارۋ كولەمىن ۇلعايتۋ مەن اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋعا بەرىك نەگىز قالىپتاستىرادى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قازاقستان بيىل 3,9 ميلليارد دوللاردىڭ دايىن تاماق ونىمدەرىن ەكسپورتقا شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جازعانبىز.