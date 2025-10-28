قازاقستان سانكسياعا تۇسكەن «لۋكويلدىڭ» ەلدەگى ۇلەسىن ساتىپ الا ما
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار جاركەشوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا سانكسياعا تۇسكەن «لۋكويلدىڭ» قازاقستانداعى جوبالارى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- «لۋكويل» كومپانياسى قازاقستانداعى قاي كومپانيالاردا ۇلەسىن ۇستاپ وتىر؟ جالپى ول ۇلەستەردى وزىمىزگە ساتىپ الۋ جوسپاردا بار ما، - دەپ سۇرادى جۋرناليست.
سانجار جاركەشوۆ ازىرگە ونداي ماسەلە تالقىلانىپ جاتپاعانىن ايتتى.
- مۇنداي سۇراق قويۋعا ءالى ەرتە دەپ ەسەپتەيمىن. شىن مانىندە «لۋكويل» - «قازمۇنايگازدىڭ» سەرىكتەسى. ولاردىڭ «قالام- حازار» جوباسى سياقتى ءوز مىندەتتەرى بار. ءبىراق ۇلەستى ساتىپ الۋ نەمەسە اكسيونەرلەر قۇرامىن قايتا رەتتەۋ ماسەلەسىمەن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى اينالىسپايدى. ويتكەنى «قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ شارۋاشىلىق ماسەلەسى بولىپ ەسەپتەلەدى. سۇراعىڭىزدى سولارعا باعىتتاي الاسىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
س. جاركەشوۆ قازىر بۇل ماسەلەنى ەلىمىزدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تالقىلاپ جاتقانىن ايتتى.
- قازىر اكتيۆتەردى ساتۋ نەمەسە ساتىپ الۋ تۋرالى ايتۋعا ەرتە، ويتكەنى جاڭالىق تاياۋدا عانا جاريالاندى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەپ جاتىر. مەنىڭ ويىمشا، جاقىندا ءتيىستى مالىمەت بەرىلەدى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
ايتا كەتۋ كەرەك، 22 -قازاندا ا ق ش سانكسياسىنا تۇسكەن «لۋكويل» كومپانياسى وزگە ەلدەردەگى ۇلەسىن جاپپاي ساتاتىنى حابارلاندى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ