20:28, 06 - اقپان 2026 | GMT +5
قازاقستان پرەزيدەنتى يسلامابادتاعى قاستاندىق ارەكەتتى قاتاڭ ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پاكىستاننىڭ پرەزيدەنتى مەن پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ يسلامابادتاعى لاڭكەستىك اكتىنىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى پرەزيدەنت اسيف الي زارداري مەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريفكە كوڭىل ايتتى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى قاستاندىق ارەكەتتى قاتاڭ ايىپتادى. سونىمەن قاتار قۇربان بولعان ازاماتتار مەن جاراقات العان ادامداردىڭ تۋعان- تۋىستارىن سابىرعا شاقىرىپ، پاكىستان حالقىنىڭ قايعىسىنا ورتاق ەكەنىن جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن پاكىستان استاناسى يسلامابادتاعى شەيىتتەر مەشىتىنىڭ ماڭىندا بولعان جارىلىستان كەم دەگەندە 31 ادام قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى.