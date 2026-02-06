ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:28, 06 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستان پرەزيدەنتى يسلامابادتاعى قاستاندىق ارەكەتتى قاتاڭ ايىپتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پاكىستاننىڭ پرەزيدەنتى مەن پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    قاسىم-جومارت توقايەۆ يسلامابادتاعى لاڭكەستىك اكتىنىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى پرەزيدەنت اسيف الي زارداري مەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريفكە كوڭىل ايتتى.

    - قازاقستان پرەزيدەنتى قاستاندىق ارەكەتتى قاتاڭ ايىپتادى. سونىمەن قاتار قۇربان بولعان ازاماتتار مەن جاراقات العان ادامداردىڭ تۋعان- تۋىستارىن سابىرعا شاقىرىپ، پاكىستان حالقىنىڭ قايعىسىنا ورتاق ەكەنىن جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىدان بۇرىن پاكىستان استاناسى يسلامابادتاعى شەيىتتەر مەشىتىنىڭ ماڭىندا بولعان جارىلىستان كەم دەگەندە 31 ادام قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار