قازاقستان پرەزيدەنتى ارميان حالقىنىڭ دوسى ءارى بەيبىتشىلىك كوپىرى - ارمەنيا باسىلىمى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ارميان حالقىنىڭ دوسى ءارى بەيبىتشىلىك كوپىرى». ارمەنيانىڭ Zarkerak.am جاڭالىقتار پورتالىندا ءدال وسىنداي تاقىرىپپەن ماقالا جارىق كوردى. Kazinform وسى ماقالانىڭ بەيرەسمي اۋدارماسىن وقىرمان نازارىنا ۇسىنادى.
- سوڭعى ايلاردا ارميان- ازەربايجان قارىم-قاتىناسىندا بايقالىپ وتىرعان وڭ ىلگەرىلەۋشىلىك توسىن جايت ەمەس. ول - ەكى ەلدىڭ ساياسي ەركى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ءبىرقاتار سەرىكتەس مەملەكەت پەن ولاردىڭ كوشباسشىلارىنىڭ دايەكتىم كۇش-جىگەرىنىڭ ناتيجەسى. وسى تۇرعىدان العاندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «نەگىزگى» دەسەك ارتىق ايتقاندىق بولمايتىن ءرولى ەرەكشە بايقالادى. توقايەۆ العاشقى كۇننەن-اق ءوزىن تەڭگەرىمدى ءارى سىندارلى كوشباسشى رەتىندە تانىتىپ، وڭتۇستىك كاۆكازدا بەيبىتشىلىك ورناتۋ تەك وڭىرلىك قانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ەۋرازيالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ اجىراماس بولىگى ەكەندىگىن ۇنەمى باسا ايتىپ كەلدى. ونىڭ ۇستانىمى ادامي جىلىلىقپەن جانە ارمەنيا باسشىلىعىنا دا، ارميان حالقىنا شىنايى قارىم-قاتىناسىمەن ەرەكشەلەنەدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ەش ۋاقىتتا دا جالاڭ ساياسي ەسەپتى باسشىلىققا العان ەمەس. بارلىق تاراپقا دا ۇزاقمەرزىمدى تابىس اكەلەتىن شەشىم تابۋعا ۇمىتىلدى. ونىڭ اراعايىندىق ءارى قولداۋشى ءرولى ازەربايجاننان ارمەنيا باعىتىنا ترانزيتتىك ءدالىز اشۋ ماسەلەسىندە ايرىقشا بايقالدى، - دەپ جازادى باسىلىم.
ماقالا اۆتورىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، قازاقستاننىڭ بەلسەندى قاتىسۋى مەن سەنىمگە يە اراعايىندىق قارىم-قاتىناسى ەكى ەلگە دە شيەلەنىستى تومەندەتىپ، ءوزارا سەنىم احۋالىن قالىپتاستىرۋعا سەپتىگىن تيگىزدى. بۇل پروتسەستىڭ تەك ەكونوميكالىق قانا ەمەس، سونداي-اق نىشاندى ءمانى بار. ول ىنتىماقتاستىق قاراما-قايشىلىقتاردى ەڭسەرە الاتىندىعىن كورسەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ باسقاراتىن قازاقستان ساياسي اراعايىندىقتان بولەك ارمەنيامەن ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋ ءۇشىن ناقتى قادام جاساپ وتىر. ارمەنيانىڭ ازىق-تۇلىك تۇراقتىلىعىنا سەپتىگىن تيگىزۋمەن قاتار اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كوكجيەگىن اشاتىن قازاقستان استىعىن يمپورتتاۋ باعدارلاماسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى دا ايرىقشا مانگە يە. قاسىم-جومارت توقايەۆ بەينەسىن بايسالدى، ءبىراق ەرەۆاندى دا، باكۋدى دە بەيبىتشىلىككە جەتەلەيتىن قۋاتتى كوپىر دەپ اتاۋعا بولادى. ونىڭ «ءبارى جەڭىسكە جەتە الادى» دەگەن كوزقاراسى بۇكىل وڭىردە جاڭا ءومىر تىنىسىن اشقان فورمۋلاعا اينالدى. ارمەنيا مەن قازاقستاندى تاريحي، مادەني جانە ەكونوميكالىق ورتاقتاستىق بايلانىستىرىپ، بۇگىندە قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستامالارى مەن تەڭگەرىمدى ساياساتىنىڭ ارقاسىندا جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى. دەگەنمەن، ەڭ باستىسى ءول تىپتى كۇردەلى گەوساياسي جاعدايدا دا بەيبىتشىلىك يدەياسىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، ادامي جىلىلىق پەن سىندارلى كوزقاراستى ساقتاۋعا بولاتىندىعىن كورسەتىپ بەردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلگىسى ناعىز كوشباسشى مۇددەلەر ءبولىنىسى سىزىعىن جۇرگىزەتىن ەمەس، ءبىزدىڭ ارامىزدا كوپىر سالاتىن ادام ەكەنىن دالەلدەيدى، - دەدى ماقالا اۆتورى مكتريچ يسراەليان.
اۆتور
مارلان جيەمباي