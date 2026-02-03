قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى وزگەرمەيدى - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - جاڭا پرەامبۋلادا مەملەكەتتىك شەكاراسى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىنا قول سۇعىلمايتىنى انىق جازىلعان. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين ءمالىم ەتتى.
- كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى رەتىندە قوعامدا تالقىلانىپ جاتقان ءبىرقاتار تاقىرىپقا قاتىستى ءوز ويىمدى ءبىلدىرۋدى ءجون سانادىم. بىرىنشىدەن، «ەلىمىزدىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعىنا ەشقاشان قول سۇعىلمايدى جانە ول ەشقاشان وزگەرمەيدى». وسىلاي تاعى دا قايتالاپ ءوتۋىمىز كەرەك، سەبەبى كەيبىر ازاماتتاردىڭ «اتا زاڭدا ەلدىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق تۇتاستىعى وزگەرەدى» دەگەن پىكىرى - جالعان اقپارات، - دەدى ەرلان قارين.
وسى ورايدا ول جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا مۇنداي ارەكەتتەرگە قازىر دە، بولاشاقتا دا بەرىك توسقاۋىل قويىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- اتاپ ايتقاندا، جاڭا پرەامبۋلادا مەملەكەتتىك شەكاراسى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىنا قول سۇعىلمايتىنى انىق جازىلعان. سول سەكىلدى 2-باپتىڭ 6-تارماعىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى وزگەرمەيدى» دەپ ناقتى كورسەتىلگەن. بۇل - قازاقستاننىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى ماسەلە رەتىندە تالقىلانبايدى دەگەن ءسوز. ءتىپتى، رەفەرەندۋمعا دا بولاشاقتا مۇنداي ماسەلەلەر شىعارىلمايدى دەگەندى بىلدىرەدى. مۇنى بۇكىل ەل ازاماتتارى ءبىلۋى كەرەك، - دەدى ەرلان قارين.
- جاڭا كونستيتۋتسيادا تاۋەلسىزدىك، ەگەمەندىك، مەملەكەتتىلىك، اۋماقتىق تۇتاستىق سەكىلدى ۇعىمدار مەملەكەتتىڭ باستى قۇندىلىعى، نەگىزگى باسىمدىعى رەتىندە ايقىندالىپ، ورنىققان. ونى جاڭا پرەامبۋلادان انىق اڭعارۋعا بولادى. سونداي-اق، كەيبىر نورمالاردا دايەكتى تۇردە بەلگىلەنەدى.
قولدانىستاعى 1995 -جىلعى كونستيتۋتسيادا تاۋەلسىزدىك دەگەن ءسوز ەكى رەت اتالادى. سول سياقتى ەگەمەندىك ءسوزى دە ەكى رەت اتالادى. قازىر قوعام تالقىلاۋىنا ۇسىنىپ وتىرعان جاڭا اتا زاڭنىڭ جوباسىندا تاۋەلسىزدىك، ەگەمەندىك ۇعىمدارى 6 رەت اتالادى. نە ءۇشىن؟ سەبەبى، باسىنان اياعىنا دەيىن تاۋەلسىزدىك، ەگەمەندىك ۇعىمدارى - نەگىزگى، فۋندامەنتالدى ۇعىمدار، - دەدى ول.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى بۇل سوزىنە ناقتى نورمالاردى مىسال ەتىپ كەلتىردى.
- اتاپ ايتقاندا، 2-باپتىڭ 6-تارماعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگى وزگەرمەيدى دەپ ناقتى تۇجىرىم جاسالعان. 3-باپتىڭ 1-تارماعىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىزمەتىنىڭ نەگىزىن قۇراۋشى قاعيداتتارى ەڭ الدىمەن ەگەمەندىك پەن تاۋەلسىزدىكتى قورعاۋ دەپ باستالادى. نىعايتۋ، دامىتۋ ەمەس، ەگەمەندىك پەن تاۋەلسىزدىكتى قورعاۋ دەپ باستالادى، - دەدى ەرلان قارين.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي