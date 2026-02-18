ق ز
    قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار تاعى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    Фото: pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,74 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,30 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 489,99 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 490,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,70 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 579,35 - 583,76 تەڭگە، ال رۋبل 6,37 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,58 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,75 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 488,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,00 تەڭگە، ساتۋ - 585,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 71,38 تەڭگە، ساتۋ - 75,66 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 17- اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,91 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,99 تەڭگە بولدى.

