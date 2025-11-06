ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:32, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان قاي ەلدەردەن كوپ تاۋار الادى؟

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىقتار رەسەي تاۋارىن كوپ تۇتىنادى ەكەن. سولتۇستىك كورشىمىزدەن كەلەتىن ءونىم قۇنى 11 ميلليارد دوللاردان استى. ودان كەيىنگى ورىندا قىتاي.

    ҚР мен РФ
    Фото: Canva

     قازاقستان بۇل ەلدەن دە 11 ميلليارد دوللاردان استام قاراجاتقا تاۋار ساتىپ العان. بۇدان كەيىنگى ورىنداعى گەرمانيانىڭ كورسەتكىشى الدىڭعى ەلدەرگە قاراعاندا تومەندەۋ. نەبارى 2 ميلليارد دوللارعا جەتەعابىل. وڭتۇستىك كورەيادان 1,5 ميلليارد دوللارعا تاتيتىن ءونىم يمپورتتالىپتى. بەسىنشى ورىنداعى ا ق ش- تىڭ كورسەتكىشى 1,4 ميلليارد دوللار شاماسىندا.

     24.kz 

    تەگ:
    ەكونوميكا ىقپالداستىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار