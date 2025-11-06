20:32, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5
قازاقستان قاي ەلدەردەن كوپ تاۋار الادى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىقتار رەسەي تاۋارىن كوپ تۇتىنادى ەكەن. سولتۇستىك كورشىمىزدەن كەلەتىن ءونىم قۇنى 11 ميلليارد دوللاردان استى. ودان كەيىنگى ورىندا قىتاي.
قازاقستان بۇل ەلدەن دە 11 ميلليارد دوللاردان استام قاراجاتقا تاۋار ساتىپ العان. بۇدان كەيىنگى ورىنداعى گەرمانيانىڭ كورسەتكىشى الدىڭعى ەلدەرگە قاراعاندا تومەندەۋ. نەبارى 2 ميلليارد دوللارعا جەتەعابىل. وڭتۇستىك كورەيادان 1,5 ميلليارد دوللارعا تاتيتىن ءونىم يمپورتتالىپتى. بەسىنشى ورىنداعى ا ق ش- تىڭ كورسەتكىشى 1,4 ميلليارد دوللار شاماسىندا.
24.kz