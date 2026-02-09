قازاقستان موڭعوليامەن زەينەتاقى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن موڭعوليا ۇكىمەتى اراسىنداعى زەينەتاقى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
بۇل زاڭدى دا ءماجىلىس وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا قابىلدادى.
سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان ۇكىمەتى مەن موڭعوليا ۇكىمەتى اراسىنداعى زەينەتاقى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
زاڭنىڭ ماقساتى - 2024 -جىلعى 29 -قازاندا ۇلان-باتىر قالاسىندا قول قويىلعان قازاقستان ۇكىمەتى مەن موڭعوليا ۇكىمەتى اراسىنداعى زەينەتاقى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ. اتالعان كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ ەكى ەل ازاماتتارىنىڭ زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ سالاسىنداعى قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. ول زەينەتاقى تولەمدەرىن تاعايىنداۋ كەزىندە ەڭبەك ءوتىلىن تانۋ جانە ەسەپكە جاتقىزۋ بولىگىندە باسقا ەلدىڭ اۋماعىنا كوشۋ كەزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن موڭعوليا ازاماتتارى ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى.
اتاپ ايتقاندا:
ورتاق جانە بازالىق زەينەتاقىلاردى ەسەپتەۋ كەزىندە ەڭبەك ءوتىلىن ەسەپكە الۋ ماقساتىندا؛
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زەينەتاقى جۇيەسى اياسىندا قالىپتاستىرىلاتىن جيناقتاۋشى زەينەتاقىلاردى ەكسپورتتاۋ كەزىندە.
اتاۋلى كەلىسىم كەلەسى زەينەتاقىلارعا:
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا - ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارى ءۇشىن زەينەتاقى تولەمدەرىنە؛
- موڭعوليادا - اسكەري قىزمەتى ءۇشىن زەينەتاقىلارعا قولدانىلمايدى.
وسى مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارىنا زەينەتاقى تاعايىنداۋ جانە تولەۋ تۇراتىن مەملەكەتىنىڭ زاڭناماسى بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى.