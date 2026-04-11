قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى جاساندى ينتەللەكت حاكاتونىنا باردى
بۇحارا. KAZINFORM – قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەۆ بۇحارادا جاساندى ينتەللەكت بويىنشا ءوتىپ جاتقان جالپىۇلتتىق حاكاتوندى تاماشالادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ٴسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتەر باسشىلارىنا بۇل سايىس ءىت جانە جاساندى ينتەللەكت سالالارىن مەڭگەرگەن تالانتتى جاستاردى تاۋىپ، ولارعا قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعانى باياندالدى.
حاكاتون ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى، بيزنەس جانە مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. حاكاتونعا قاتىسۋشىلار مەديتسينا، ءبىلىم بەرۋ تەحنولوگيالارى، سونداي-اق كاسىپكەرلىك باعىتتارىنداعى ناقتى مىندەتتەردىڭ ءتۇيىنىن تارقاتۋمەن اينالىسادى.
وڭىرلىك جارىسقا مىڭنان استام جاس مامان، ستۋدەنتتەر مەن باعدارلاما ازىرلەۋشىلەر قاتىستى.
پرەزيدەنتتەرگە Govtech وزبەكستان سيفرلىق ۇكىمەتىنىڭ سوڭعى ازىرلەمەلەرى، كولىك، كەدەن، سالىق، ەنەرگەتيكا، دەنساۋلىق ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ، قۇرىلىس، ونەركاسىپ سالالارىنداعى سيفرلىق شەشىمدەر تانىستىرىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شاۆكات ميرزيەۆ قاسىم-جومارت توقايەۆقا بىرقاتار تاريحي قۇجاتتى تاپسىرعانىن جازعان ەدىك.