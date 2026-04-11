قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى بۇحارانىڭ تاريحي ورىندارىن ارالادى
بۇحارا. KAZINFORM – قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەۆ IV-III عاسىرلاردا بوي كوتەرگەن ارك قامالىن تاماشالادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ٴسوز قىزمەتى حابارلادى.
كونە نىسان سان رەت قيراعانىمەن قايتا قالپىنا كەلتىرىلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا بەكىنىس اۋماعىندا بۇحارا مەملەكەتتىك مۋزەي-قورىعى ورنالاسقان.
بۇدان كەيىن مەملەكەتتەر باسشىلارى بۇحاراداعى تانىمال ورىنداردىڭ ءبىرى «ليابي-حاۋز» كەشەنىنە باردى. مۇندا XVII عاسىردا سالىنعان ءنادىر ديۋان-بەگى مەدرەسەسى مەن حاناكاسى، XVI عاسىردا ىرگەتاسى قالانعان كوكىلتاش مەدرەسەسى سەكىلدى ايگىلى ساۋلەت ەسكەرتكىشتەرىن كورە الاسىز.
قازاقستان مەن وزبەكستان كوشباسشىلارى XII-XVI عاسىرلاردا سالىنعان كاليان مۇناراسى مەن مەشىتى، ميري اراب مەدرەسەسى سەكىلدى ءۇش عيماراتتان تۇراتىن «پوي-كاليان» تاريحي كەشەنىندە بولدى.
بۇحارا عاسىرلار بويى ورتالىق ازياداعى نەگىزگى رۋحاني ءىلىم ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى بولعانى بەلگىلى.
جەرگىلىكتى مەدرەسەلەردە قازاقتىڭ ءماشھۇر ءجۇسىپ كوپەي ۇلى، نۇرجان ناۋشابايەۆ، شورتانباي قاناي ۇلى جانە باسقا دا كورنەكتى قايراتكەرلەرى ءبىلىم نارىمەن سۋسىنداعان. ولاردىڭ ەسىمدەرى ەكى ەل تاريحىنا ورتاق.
بۇدان بولەك، مەملەكەتتەر باسشىلارىنا ءماشھۇر ءجۇسىپ كوپەي ۇلىنىڭ مۋزەي-قۇجىراسى تانىستىرىلدى. پرەزيدەنتتەر بۇحارادا وقىعان قازاق زيالىلارى تۋرالى كورمەنى ارالاپ كوردى.