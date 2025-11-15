قازاقستان مەن وزبەكستان بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى
تاشكەنت. KAZINFORM - پرەزيدەنتتەر كەلىسسوزدەردىڭ جانە قازاقستان مەن وزبەكستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسى ەكىنشى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزييەۆ كەلەسى قۇجاتتارعا قول قويدى:
1. جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەستىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى وڭىرلەرى باسشىلارىنىڭ كەڭەسىن قۇرۋ تۋرالى شەشىمى؛
2. جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەستىڭ گەولوگيا جانە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى ءوندىرۋ جونىندەگى جۇمىس توبىن قۇرۋ تۋرالى شەشىمى؛
3. جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەستىڭ ترانسشەكارالىق وزەندەردىڭ سۋ دەڭگەيىن بولجاۋ بويىنشا ەكىجاقتى جۇمىس توبىن قۇرۋ تۋرالى شەشىمى؛
سونداي-اق مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن مىناداي ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتاردى الماسۋ ءراسىمى ءوتتى:
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى جانە وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىق ماقساتتاعى جەرۇستى راديو قىزمەتتەرى پايدالاناتىن راديوجيىلىك يەلەنىمدەرىن شەكارا ماڭى ايماقتارىندا ۇيلەستىرۋ تۋرالى كەلىسىم؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى بىرلەسكەن اسكەري وقۋ-جاتتىعۋلار وتكىزۋ تۋرالى كەلىسىم؛
6. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى ترانسشەكارالىق سۋ وبەكتىلەرىن بىرلەسىپ باسقارۋ جانە پايدالانۋ تۋرالى كەلىسىم؛
7. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى جانە وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى كەدەن قىزمەتتەرىنىڭ وكىلدىكتەرىن اشۋ تۋرالى كەلىسىم؛
8. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ 2026 - 2027 -جىلدارعا ارنالعان باعدارلاماسى؛
9. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى تاۋ-كەن ونەركاسىبى جانە گەولوگيا مينيسترلىگى اراسىنداعى تاۋ- كەن ونەركاسىبى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك جونىندەگى مەموراندۋم؛
10. بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق پلاتفورما قۇرۋ تۋرالى نەگىزدەمەلىك كەلىسىم؛
11. قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اراسىنداعى «گامما- پىشاق» ستەرەوتاكسيكالىق راديوحيرۋرگيالىق ەمدەۋ تەحنولوگياسىن قولدانا وتىرىپ، مامانداندىرىلعان مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
12. قازاقستان رەسپۋبليكاسى «الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى اراسىنداعى مەملەكەتتىك جانە مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ سالاسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
13. قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا، قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە كليماتتىڭ وزگەرۋى مينيسترلىگى تۋريزم كوميتەتى اراسىندا تۋريزم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ 2026 - 2027 -جىلدارعا ارنالعان بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جوسپارى؛
14. استانا قالاسى اكىمدىگى مەن تاشكەنت قالاسى حوكيمياتى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
15. «قازمۇنايگاز» ۇ ق ا ق مەن «وزبەكمۇنايگاز» ا ق اراسىنداعى مۇناي- گاز حيمياسى سالاسىنداعى جوبالاردى بىرلەسىپ ىسكە اسىرۋ تۋرالى نەگىزدەمەلىك كەلىسىم؛
16. «قازمۇنايگاز» ۇ ق ا ق مەن «وزبەكمۇنايگاز» ا ق اراسىنداعى «جارقىن» بارلاۋ جوباسى بويىنشا قاعيداتتار تۋرالى كەلىسىم؛
17. «اسسامبلەيا جاستارى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگى مەن وزبەكستان جاستار وداعى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆقا وزبەكستاننىڭ ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسى تابىستالدى.