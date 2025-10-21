ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:27, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن ازەربايجان پرەزيدەنتتەرى Alem.AI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىقتا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆ سيفرلىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ جەتىستىكتەرىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қазақстан мен Әзербайжан президенттері Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
    Фото: Ақорда

    پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مارتەبەلى مەيماندارعا مەملەكەتتىك ۇدەرىستەردى باسقارۋعا جانە تالداۋعا، سونداي-اق GovTech-شەشىمدەر قابىلداۋعا ارنالعان AI- Driven Government احۋالدىق ورتالىعىنىڭ تۇجىرىمداماسى جونىندە باياندادى.

    Қазақстан мен Әзербайжан президенттері Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
    Фото: Ақорда

    سونىمەن قاتار مەملەكەتتەر باسشىلارىنا Smart City تەحنولوگيالارى، روبوتتى تەحنيكا ايماعى، ءتۇرلى سالاعا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە باعىتتالعان Samruk-Kazyna جوبالارى كورسەتىلدى.
    پرەزيدەنتتەر Astana Hub يننوۆاتسيالىق كلاستەرىن ارالاپ كوردى. ورتالىقتا 1800-دەن استام IT- كومپانيا مەن ستارتاپ، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىڭ ۇلەسى بار 460-تان اسا كومپانيا تىركەلگەن.

    Қазақстан мен Әзербайжан президенттері Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
    Фото: Ақорда

    بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆكە حالىقارالىق نارىققا شىققان قازاقستاندىق كومپانيالاردىڭ ونىمدەرى جايىندا مالىمەت بەرىلدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ازەربايجان پرەزيدەنتتەرى بريفينگ وتكىزگەنىن حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار