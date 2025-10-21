قازاقستان مەن ازەربايجان پرەزيدەنتتەرى Alem.AI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنا باردى
استانا. KAZINFORM - ورتالىقتا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆ سيفرلىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ جەتىستىكتەرىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مارتەبەلى مەيماندارعا مەملەكەتتىك ۇدەرىستەردى باسقارۋعا جانە تالداۋعا، سونداي-اق GovTech-شەشىمدەر قابىلداۋعا ارنالعان AI- Driven Government احۋالدىق ورتالىعىنىڭ تۇجىرىمداماسى جونىندە باياندادى.
سونىمەن قاتار مەملەكەتتەر باسشىلارىنا Smart City تەحنولوگيالارى، روبوتتى تەحنيكا ايماعى، ءتۇرلى سالاعا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە باعىتتالعان Samruk-Kazyna جوبالارى كورسەتىلدى.
پرەزيدەنتتەر Astana Hub يننوۆاتسيالىق كلاستەرىن ارالاپ كوردى. ورتالىقتا 1800-دەن استام IT- كومپانيا مەن ستارتاپ، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىڭ ۇلەسى بار 460-تان اسا كومپانيا تىركەلگەن.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆكە حالىقارالىق نارىققا شىققان قازاقستاندىق كومپانيالاردىڭ ونىمدەرى جايىندا مالىمەت بەرىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ازەربايجان پرەزيدەنتتەرى بريفينگ وتكىزگەنىن حابارلاعان ەدىك.