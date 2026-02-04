قازاقستان مەن پاكىستان تاۋار اينالىمىن 1 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋگە نيەتتى
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى تاۋار اينالىمى ەكى ەسەگە جۋىق ۇلعايىپ، 105,6 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتتى.
ءوزارا ساۋدانىڭ ءوسۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋ ءۇشىن ورنىقتى العىشارتتاردىڭ بار ەكەنىن راستاپ وتىر.
ورتا مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا تاراپتار ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى كولەمىن $1 ميللياردقا دەيىن جەتكىزۋگە نيەتتى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ يسلامابادتا وتكەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ كوممەرتسيا ءمينيسترى دجام كامال حانمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋى بارىسىندا تالقىلادى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار ءوزارا ساۋدا كولەمىن ۇلعايتۋعا باعىتتالعان جەكەلەگەن باستامالاردان جۇيەلى جۇمىسقا كوشۋگە مۇددەلى ەكەندىگىن جەتكىزدى. ارمان شاققالييەۆ تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋ بويىنشا ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورلارىن ايقىنداۋدى، سونداي-اق وسى ماقساتقا قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان ءىس-شارالار مەن پراكتيكالىق قادامداردى بەلگىلەۋدى ۇسىندى.
اتالعان تەتىكتى ىسكە اسىرۋ ەڭ جوعارى ساۋدا- ەكونوميكالىق الەۋەتكە يە باسىم سالالارعا، سونىڭ ىشىندە اگروونەركاسىپ كەشەنى مەن ازىق- تۇلىك ونىمدەرىنە، حيميا جانە مۇناي- حيميا ونەركاسىبىنە، مەتاللۋرگياعا، ماشينا جاساۋ مەن فارماتسيەۆتيكا سالاسىنا باسىمدىقپەن نازار اۋدارۋدى كوزدەيدى.
-ءوزارا تاۋار اينالىمىن 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن ۇلعايتۋ ماقساتىنا قول جەتكىزۋ ءۇشىن QazTrade جانە TDAP باستامالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزگى وپەراتورلارى رەتىندە ايقىندالادى. بۇل بيزنەستى سۇيەمەلدەۋ، تىكەلەي B2B- كونتاكتىلەردى ۇيىمداستىرۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ارمان شاققاليەۆ.
ءوز كەزەگىندە پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا ءمينيسترى قازاقستاندىق تاراپتىڭ باستاماسىن قولدادى.
- پاكىستان قازاقستانمەن ساۋدا قاتىناستارىن دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەدى. قازاقستان ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ەكونوميكا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار وڭىردەگى پاكىستاننىڭ ەڭ ءىرى ەكسپورتتىق نارىعى، - دەدى دجام كامال حان.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا حاتتاماعا قول قويىلدى. وندا ورتاداعى كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋ بويىنشا QazTrade پەن TDAP- قا ءتيىستى مىندەتتەر جۇكتەلدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارى مەن ونىڭ بولاشاق دامۋ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى جازعان ەدىك.