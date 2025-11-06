قازاقستان ەلشىسى شاحرات نۇرىشەۆ شينجاڭ ولكەسى پارتكومىنىڭ حاتشىسى چىن شياۋجياڭمەن كەزدەستى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى شاحرات نۇرىشەۆ ءۇرىمجى قالاسىنا جاساعان ساپارى اياسىندا ق ح ر شينجاڭ ۇيعىراۆتونوميالىق ولكەسى پارتكومىنىڭ حاتشىسى چىن شياۋجياڭمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەرىن تالقىلادى. اتاپ ايتقاندا، جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ ىسكە اسىرىلۋى، سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، ترانزيتتىك-كولىكتىك جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
ەلشى كولىك، ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا، ينۆەستيتسيا جانە ساۋدا سالالارىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردىڭ الەۋەتىنە ەرەكشە نازار اۋداردى. قازاق تاراپى شەكارالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ، ترانسشەكارالىق لوگيستيكالىق حابتاردى دامىتۋ، سونداي-اق قازاقستاندىق وڭدەلگەن ءونىمنىڭ قىتاي نارىعىنا ەكسپورت كولەمىن ۇلعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق گۋمانيتارلىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ، ءوڭىرارالىق بايلانىستاردى نىعايتۋ، ءبىلىم سالاسىنداعى الماسۋ باعدارلامالارىن كوبەيتۋ جانە قازاقستان مەن ق ح ر شينجاڭ ۇيعىراۆتونوميالىق ولكەسى اراسىنداعى تۋريستىك بايلانىستاردى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
چىن شياۋجياڭ ق ح ر شينجاڭ ۇيعىراۆتونوميالىق ولكەسى ورتالىق ازياعا اشىلعان قىتايدىڭ ستراتەگيالىق كولىك حابى ءارى قاقپاسى رەتىندە قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋدە بۇدان ءارى دە جەتەكشى ءرول اتقارۋعا نيەتتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قىتاي تاراپى كولىك، ەكونوميكا، ينۆەستيتسيا، تۋريزم، ءبىلىم بەرۋ سالالارىنداعى جانە قازاقستاندىق ونىمدەردى قىتاي نارىعىنا جەتكىزۋدى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان بىرلەسكەن باستامالاردى قولداۋعا دايىن ەكەندىگىن ءبىلدىردى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەلشى شينجاڭ ۇيعىراۆتونوميالىق ولكەسى پارتكومىنىڭ حاتشىسى چىن شياۋجياڭدى قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.