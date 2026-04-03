قازاقستان جىلىنا 2 ميلليون توننا تۇز وندىرەدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان جىلىنا 2 ميلليون توننادان استام تۇز وندىرەدى. نەگىزگى كەن ورىندارى ەلدىڭ باتىسىندا ورنالاسقان. ولاردىڭ قاتارىندا ارال تەڭىزى، يندەر كولى، سونداي-اق ۇلكەن قالقامان جانە ۇلكەن توبىلجان كولدەرى بار.
بۇل شيكىزاتتى ءتورت ءىرى كاسىپورىن ءوندىرىپ، وڭدەيدى. ەلدە تەڭىز تۇزى، باسسەيندىك تۇز، تاس تۇزى جانە قايناتپا تۇز وندىرىلەدى. سونىمەن قاتار تابلەتكالانعان تۇز، ءتۇرلى ۇنتاقتالعان تۇز تۇرلەرى، نيتريتتى تۇز، يودتالعان تۇز جانە جولدارعا سەبۋگە ارنالعان تەحنيكالىق تۇز شىعاراتىن كاسىپورىندار بار.
جالپى ءونىمنىڭ تەڭ جارتىسىنان استامى ەكسپورتقا شىعارىلادى. بۇل سالادا الەمدىك ليدەر قىتاي. ولار جىلىنا 50 ميلليون توننادان استام تۇز وندىرەدى. ودان كەيىنگى ورىندا 40 ميلليون توننا كورسەتكىشپەن ا ق ش ورنالاسقان. ۇزدىك ۇشتىكتى ءۇندىستان تۇيىندەپ تۇر. ونداعى جىلدىق ءوندىرىس كولەمى 30 ميلليون توننا شاماسىندا. اتالعان ۇشتىك الەمدىك نارىقتىڭ تەڭ جارتىسىن قامتيدى.
24.kz