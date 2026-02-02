قازاقستان حالقىنىڭ سانى بويىنشا جاڭارتىلعان دەرەكتەر جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان حالقىنىڭ سانىنا قاتىستى 2026-جىلعى 2 -اقپاندا ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى جاڭارتىلعان ستاتيستيكالىق مالىمەتتەردى ۇسىندى.
رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، 2026 -جىلعى 1- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا قازاقستان حالقىنىڭ جالپى سانى 20495975 ادام بولدى.
ونىڭ ىشىندە، ايەلدەر - 10477240 ادام، ەرلەر - 10018735 ادام.
بيۋرو مالىمەتىنشە، ەلدەگى قالالىق حالىق سانى 13029803 ادامعا جەتسە، ال اۋىلدىق حالىق سانى 7466172 ادام بولعان.
- 2025 -جىلدىڭ باسىمەن (20283399 ادام) سالىستىرعاندا حالىق سانى 212576 ادامعا ارتقان. ءوسىمنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى تابيعي ءوسىم - 196423 ادام، كوشى-قون سالدوسى - 16153 ادام، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ستاتيستيكاعا سايكەس، حالىق سانى ەڭ كوپ وڭىرلەر قاتارىندا بۇرىنعىداي 7 ءوڭىر كوش باستاپ تۇر.
اتاپ ايتقاندا، الماتى قالاسى - 2347924 ادام، تۇركىستان وبلىسى - 2148658 ادام، استانا قالاسى - 1638233 ادام، الماتى وبلىسى -1596331 ادام، شىمكەنت قالاسى - 1293648 ادام، جامبىل وبلىسى - 1215373 ادام، قاراعاندى وبلىسى - 1131287 ادام.
سونداي-اق حالقى ەڭ از ءۇش ءوڭىردىڭ ءتىزىمى وزگەرىسسىز قالدى. ولار ۇلىتاۋ وبلىسى - 218993 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى - 514156 ادام، اباي وبلىسى - 595676 ادام.
بۇعان دەيىن بىلتىر قاراشا ايىندا ەلورداداعى حالىق سانى 1,6 ميلليون ادامنان اسقان. حالىقتىڭ جىل سايىنعى ءوسىمى قالاعا جۇكتەمەنى ارتتىرىپ، ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكتى جۇكتەيدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ەسەپتىك كەزدەسۋىندە ايتقان ەدى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ