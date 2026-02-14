ق ز
    قازاقستان ءانۇرانى اراعا 32 جىل سالىپ قىسقى وليمپيادا تورىندە تاعى شىرقالدى

    ميلان. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- دامپەتستسو قالالارىندا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا العاشقى جۇلدەسىن جەڭىپ الدى.

    Фото: Сәли Сабыров

    ەرلەر اراسىندا مانەرلەپ سىرعاناۋدا وتانداسىمىز ميحايل شايدوروۆ 291.58 ۇپايمەن چەمپيون اتاندى.

    ايتا كەتەرلىگى، بۇل قازاقستان قۇراماسىنىڭ 2026 -جىلعى قىسقى وليمپياداسىنداعى العاشقى جۇلدەسى. سونىمەن قاتار ۇلتتىق قۇراما اراعا 32 جىل سالىپ ءوز تاريحىندا قىسقى سپورت تۇرلەرىنەن ەكىنشى التىن مەدال قانجىعالادى.

    قازاقستان تاۋەلسىزدىگىن العاننان كەيىن العاش رەت 1994 -جىلعى ليللەحاممەردە (نورۆەگيا) وتكەن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا قاتىسىپ، شاڭعىشى ۆلاديمير سميرنوۆ ەل قورجىنىنا العاشقى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ التىن جۇلدەسىن سىيلاعان.

    Фото: Сәли Сабыров
    Фото: Сали Сабиров

    سونىمەن قاتار قازاقستان قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا اراعا 8 جىل سالىپ جۇلدە ەنشىلەدى. سوڭعى رەت فريستايل- موگۋلشى يۋليا گالىشيەۆا پحەنچحاندا (وڭتۇستىك كورەيا) وتكەن قىسقى وليمپيادادا قولا مەدال جەڭىپ العان.

    سونداي-اق قازاقستان ءوز تاريحىندا مانەرلەپ سىرعاناۋ سپورتىنان ەكىنشى وليمپيادا جۇلدەسىن ەنشىلەپ وتىر. وسىعان دەيىن دەنيس تەن 2014 -جىلى سوچي وليمپياداسىندا قولا مەدال جەڭىپ العان ەدى.

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستان قۇراماسى وتكەن 8 قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا 8 مەدال ەنشىلەدى. ونىڭ ىشىندە 1 التىن، 3 كۇمىس جانە 4 قولا مەدال بار.

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    سپورت
