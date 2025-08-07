قازاقستان بيىل ەكونوميكالىق ءوسىمدى 6 پايىزعا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. قازاقپارات - بۇل باعىتتاعى نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشتەردىڭ ءبىرى قازاقستان دامۋ بانكى. وسى جىلعى 7 ايدىڭ ىشىندە بانك جالپى قۇنى 1 تريلليون تەڭگەدەن اساتىن جوبالاردى قارجىلاندىردى.
ەلدە قازاقستان دامۋ بانكىنىڭ قولداۋىمەن 26 ءىرى جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ولار ماشينا جاساۋ كەشەنى مەن مەتاللۋرگيادان باستاپ، اگروونەركاسىپ پەن جاسىل ەنەرگەتيكانى قامتيدى. سونىڭ ارقاسىندا ەكونوميكاعا 4 تريلليون تەڭگە تۇسەدى دەپ كۇتىلۋدە. ناتيجەسىندە جاڭا زاۋىتتار اشىلىپ، ەكسپورت ۇلعايادى، سالىقتىق ءتۇسىم ارتىپ، مىڭداعان جۇمىس ورىنى قۇرىلماق.
مارات ەلىبايەۆ، قازاقستان دامۋ بانكىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى:
- ءبىز تەك مەملەكەتتىك قاراجاتپەن شەكتەلمەيمىز، جەرگىلىكتى جانە حالىقارالىق كاپيتال نارىعىنان دا مول قارجى تارتامىز. بيىل ءبىز كاپيتال نارىعىنان شامامەن 1 ميلليارد دوللار تارتتىق. ەۆرووبليگاتسيالار شىعاردىق، قىتايدىڭ مەملەكەتتىك دامۋ بانكىمەن 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا كەلىسىم جاسادىق. سونىمەن قاتار يسپانيانىڭ سانتاندەر بانكىنەن جانە يتاليانىڭ دامۋ ينستيتۋتى CDP- دەن دە قاراجات تارتتىق.
دامۋ بانكى ىسكە قوسىلعاننان بەرى بارلىعى 140 ينۆەستيتسيالىق جوبانى قولدادى. ونىڭ ىشىندە ەكونوميكاعا ناقتى پايدا اكەلەتىن، الەۋمەتتىك جانە ەكولوگيالىق تالاپتارعا ساي جوبالارعا باسىمدىق بەرىلەدى. ايتا كەتەيىك، بۇگىندە ەلىمىزدەگى جاسىل ەنەرگيانىڭ ءاربىر ءتورتىنشى كيلوۆاتى قازاقستان دامۋ بانكىنىڭ قاتىسۋىمەن وندىرىلگەن.
دينا ءجانادىل، قازاقستان دامۋ بانكىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى:
- دامۋ جوسپارىنا سايكەس بىزدە ءۇش ستراتەگيالىق باعىتىمىز بار. ەڭ بىرىنشىدەن ۇلتتىق ەكونوميكامىزعا ۇلەسىمىزدى ارتتىرۋ، ەكىنشىدەن اكتيۆتەردى ءتيىمدى پايدالانۋ جانە ءۇشىنشى تۇراقتى دامۋ سالاسىندا، ESG قاعيداتتارىن ءوزىمىزدىڭ قىزمەتىمىزدە جانە قارىز الۋشىلاردىڭ قىزمەتىنە ەنگىزۋ. بۇگىندە قازاقستاننىڭ دامۋ بانكى قارجىلاندىرعان ونىمدەر ورتالىق ازيا ەلدەرىنە، قىتاي مەن ەۋروپاعا ەكسپورتتالادى. وسىلايشا بانك كومپانيالارعا سىرتقى نارىقتارعا شىعۋعا جانە حالىقارالىق تىزبەكتەردىڭ ءبىر بولىگى بولۋعا كومەكتەسەدى.
24.kz