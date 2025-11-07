قازاقستان اۆراام كەلىسىمىنە قوسىلادى - ا ق ش پرەزيدەنتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۆراام كەلىسىمىنە قوسىلادى. بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءمالىم ەتتى.
- قازىر عانا يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ اراسىندا تاماشا قوڭىراۋ وتكىزدىم. قازاقستان مەنىڭ ەكىنشى مەرزىمىمدە اۆراام كەلىسىمىنە قوسىلعان ءبىرىنشى ەلگە اينالدى جانە بۇل باسى عانا. بۇل - بۇكىل الەم بويىنشا كوپىر سالۋداعى العاشقى ۇلكەن قادام. بۇگىندە كوپتەگەن ەل مەنىڭ اۆراام كەلىسىمىم ارقىلى بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋدى قابىلداۋعا نيەت تانىتىپ وتىر. تاياۋ ۋاقىتتا مۇنى رەسمي جاساۋ ءۇشىن قول قويۋ ءراسىمى جايىن جاريا ەتەمىز جانە دە كوپتەگەن ەل وسىناۋ كۇش كلۋبىنا قوسىلۋعا تىرىسۋدا. ەلدەردى تۇراقتىلىق پەن ءوسىم - ناعىز پروگرەسس، شىنايى ناتيجە ءۇشىن بىرىكتىرۋدە ءالى دە كوپ دۇنيە ىستەۋ قاجەت، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى.