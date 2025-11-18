قازاقستان الەمدەگى توپ-100 سۋپەركومپيۋتەر قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر «Alem.Cloud» الەمدەگى ەڭ قۋاتتى ەسەپتەۋ جۇيەلەرىنىڭ حالىقارالىق رەيتينگى TOP-500 تىزىمىندە 86 ورىندى يەلەندى، دەپ حابارلايدى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى.
بۇل رەيتينگكە تەك HPL (High-Performance Linpack) ستاندارتى بويىنشا تاۋەلسىز تەستىلەۋدەن وتكەن، ياعني الەمدىك دەڭگەيدە مويىندالعان ەسەپتەۋ ونىمدىلىگىنە يە كلاستەرلەر عانا ەنگىزىلەدى.
«Alem.Cloud» ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر كلاستەرى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنە قاراستى «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق ينفراقۇرىلىمىنىڭ نەگىزىندە قۇرىلعان بولاتىن. سۋپەركومپيۋتەر جاساندى ينتەللەكت، جوعارى ءونىمدى ەسەپتەۋلەر جانە ۇلكەن دەرەكتەردى تالداۋ باعىتتارىنداعى جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا ارنالعان. كلاستەردىڭ ارحيتەكتۋراسى جوعارى تىعىزدىقتاعى ءبىرىڭعاي GPU- كەشەنىنە بىرىكتىرىلگەن 64 HPE Cray سەرۆەرىنىڭ بازاسىندا ىسكە قوسىلعان. ءاربىر ەسەپتەۋ تورابى جوعارى جىلدامدىقتى قامتاماسىز ەتەتىن NVIDIA H200-بەن جابدىقتالعان.
Alem.Cloud سۋپەركومپيۋتەرى جوباسى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندەگى G42 توبىنا كىرەتىن Presight حالىقارالىق تەحنولوگيالىق كومپانياسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلدى. Presight جوعارى ءونىمدى ەسەپتەۋ كلاستەرلەرىن جوبالاۋ مەن AI ەكوجۇيەسىن دامىتۋعا تەحنيكالىق قولداۋ كورسەتىپ، الەمدىك ۇزدىك تاجىريبەلەردى قازاقستاننىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە بەيىمدەۋگە مۇمكىندىك بەردى.
- جۇيە جوعارى پەتافلوپس دياپازونىندا ونىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەدى جانە قازاقستان مەن ورتالىق ازيا ايماعىنداعى ەڭ قۋاتتى ەسەپتەۋ پلاتفورماسى بولىپ سانالادى. سۋپەركومپيۋتەر باعدارلامالىق جاساقتاماسى SUSE Harvester (ۆيرتۋاليزاتسيا جانە تاراتىلعان ەسەپتەۋلەرگە ارنالعان جاڭا بۋىن گيپەرۆيزورى)، SUSE Rancher (Kubernetes پەن AI- جۇكتەمەلەرىن ورتالىقتان باسقارۋ پلاتفورماسى) تەحنولوگيالارىن قامتيدى. كلاستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن SUSE NeuVector (كونتەينەرلىك قاۋىپسىزدىك، جەلىلىك باقىلاۋ جانە رانتايم- قورعاۋ جۇيەسى)، Palo Alto Networks جەلىلىك سەگمەنتاتسيا جانە كيبەرقاۋىپسىزدىك شەشىمدەرى، سونداي-اق Thales كريپتوگرافيالىق جانە اپپاراتتىق شيفرلاۋ قۇرالدارى قولدانىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن «ۇ ا ت» ا ق تەحنيكالىق ماماندارى حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ، HPL (Linpack) ادىستەمەسى بويىنشا كەشەندى تەستىلەۋ جۇرگىزدى. ماقساتى - جۇيەنىڭ ناقتى ەسەپتەۋ ونىمدىلىگىن ولشەۋ جانە ونىڭ TOP500 رەيتينگىندە تىركەۋگە دايىن ەكەنىن راستاۋ. ناتيجەسىندە سۋپەركومپيۋتەر قاجەتتى كورسەتكىشتەرگە جەتىپ، قازاقستاننىڭ جاھاندىق TOP500 رەيتينگىنە رەسمي تۇردە ءوتىنىم بەرۋىنە مۇمكىندىك بەردى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سۋپەركومپيۋتەردىڭ قۋاتىن ءتيىمدى پايدالانۋ ءتارتىبى ازىرلەندى.