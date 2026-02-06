ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    06 - اقپان 2026

    قازاقستان الەمدە ەڭ كوپ التىن ساتىپ العان ەكىنشى مەملەكەت

    استانا. قازاقپارت - ءبىزدىڭ ەل الەمدە ەڭ كوپ التىن ساتىپ العان ەكىنشى مەملەكەت. ۇلتتىق بانك بىلتىر باعالى مەتال قورىن 57 تونناعا ارتتىردى. 

    Фото: Рexels

     بۇل 1993 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. قازىر قوردا 340 توننا التىن بار. ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۋلەيمەنوۆ ەلىمىز تازا التىن ساتىپ الۋدى توقتاتپايتىنىن جەتكىزدى.

    كەيىنگى 3 جىلدا ءوندىرىس تە قارقىندى. ماسەلەن، بىلتىر 72 توننا تولىق تازارتىلعان التىن وندىرىلگەن. ال تازارتىلماعان التىننىڭ كولەمى 127 توننادان اسادى.

    ەلدەگى تازارتىلعان التىن ءوندىرىسى:

     2021 - 66,6 توننا

     2022 - 73,2 توننا

    2023 - 73 توننا

     2024 - 74,2 توننا

     2025 - 71,2 توننا

