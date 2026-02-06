21:45, 06 - اقپان 2026 | GMT +5
قازاقستان الەمدە ەڭ كوپ التىن ساتىپ العان ەكىنشى مەملەكەت
استانا. قازاقپارت - ءبىزدىڭ ەل الەمدە ەڭ كوپ التىن ساتىپ العان ەكىنشى مەملەكەت. ۇلتتىق بانك بىلتىر باعالى مەتال قورىن 57 تونناعا ارتتىردى.
بۇل 1993 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. قازىر قوردا 340 توننا التىن بار. ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۋلەيمەنوۆ ەلىمىز تازا التىن ساتىپ الۋدى توقتاتپايتىنىن جەتكىزدى.
كەيىنگى 3 جىلدا ءوندىرىس تە قارقىندى. ماسەلەن، بىلتىر 72 توننا تولىق تازارتىلعان التىن وندىرىلگەن. ال تازارتىلماعان التىننىڭ كولەمى 127 توننادان اسادى.
ەلدەگى تازارتىلعان التىن ءوندىرىسى:
2021 - 66,6 توننا
2022 - 73,2 توننا
2023 - 73 توننا
2024 - 74,2 توننا
2025 - 71,2 توننا
24.kz