قازاقستان الەم ەلدەرىنەن IT- تالانتتاردى ىزدەيدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ IT- نارىعى قارقىندى ءوسىم كورسەتۋدە. سوڭعى 5 جىلدا IT- قىزمەتتەر ەكسپورتى 15 ەسەگە ارتتى، ال IT- نارىقتىڭ كىرىسى جىلىنا 2 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى -جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتىپ بەردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، IT- سالا ەلدەگى ورتاشا جالاقىدان ەكى ەسە جوعارى جالاقىسى بار جۇمىس ورىندارىن اشىپ كەلەدى.
- Astana Hub ەكوجۇيەمىزدى وتاندىق جانە شەتەلدىك IT- كومپانيالار ءۇشىن تارتىمدى ەتىپ، سالا دامۋىنىڭ نەگىزگى كاتاليزاتورىنا اينالدى. الايدا ءبىز مۇنىمەن توقتاپ قالمايمىز. Higgsfield تاجىريبەسى قازاقستاندىق «يۋنيكورن» ستارتاپتاردىڭ ۋاقىتى كەلگەنىن كورسەتتى. بۇل باعىتقا ودان ءارى كۇشتى سەرپىن بەرۋ قاجەت، - دەدى ج. ماديەۆ ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا.
ول ەلىمىزگە زەرتتەۋشىلەر، ينجەنەرلەر جانە تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلەر كەرەك ەكەنىن، وسى ماقساتتا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن تالانتتاردى تارتۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوساتىنىن ايتتى.
- مىسالى، Telegram كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، قازاقستانعا ەڭ مىقتى سپورتتىق باعدارلاماشىلاردى تارتاتىن بولامىز. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا Astana Hub ينفراقۇرىلىمى ەلدىڭ بارلىق وڭىرلەرىن قامتىدى.
بۇل جۇمىس الداعى ۋاقىتتا دا ينفراقۇرىلىمدى كەڭەيتۋ جانە مازمۇندىق تۇرعىدان تولىقتىرۋ باعىتىندا جالعاسادى. سونداي-اق بۇكىل قازاقستان بويىنشا تالانتتاردى انىقتاۋ جانە ستارتاپتاردى ارتتىرۋ جۇمىسى كۇشەيتىلەدى. بۇل ۇدەرىستە Alem.ai ورتالىعى ايرىقشا ءرول اتقارادى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
سونىمەن بىرگە، ۇلتتىق بانك قاراجاتى ەسەبىنەن تولىعاتىن جاساندى ينتەللەكت قورى قۇرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا وسى قوردى قارجىلاندىرۋ تەتىگى پىسىقتالىپ جاتىر. ج ي قورى ماڭىزدى سيفرلىق جوبالار مەن ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن قولدايتىن بولادى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى