قازاقستان العاش رەت قىتايدىڭ ەڭ ءىرى كورمەسىندە ءبىلىم بەرۋ سەكتورىن تانىستىردى
10- ساۋىردە قىتاي استاناسىندا قىتايدىڭ شەتەلدە وقۋ فورۋمى (CSAF) جانە ەكى كۇندىك قىتاي حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ كورمەسى (CIEET) باستالدى. قازاقستان العاش رەت وسىنداي اۋقىمدى ءىس-شاراعا قاتىسىپ، ۇلتتىق پاۆيلونىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
اشىلۋ سالتاناتىنا قىتاي ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا قاتىستى.
ءوز سوزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە- ءمينيسترى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ قازىرگى جاعدايى مەن بولاشاعىن بايانداپ، اكادەميالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە قازاقستانداعى شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارىن دامىتۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى حابارلادى.
— بۇگىن قازاقستان العاش رەت وسىنداي اۋقىمدا ۇسىنىلىپ وتىر. بۇل تەك كورمەگە قاتىسۋ ەمەس، بۇل قىتايمەن شىنايى ءبىلىم بەرۋ سەرىكتەستىگىنە دايىندىق تۋرالى دەكلاراتسيا. ءبىزدى تەك تاۋارلاردى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ءبىلىمدى، مادەنيەتتى جانە يدەيالاردى دا تاسىمالدايتىن جىبەك جولى بايلانىستىرادى. بۇگىندە بۇل جول ۋنيۆەرسيتەتتەرگە اپارادى، — دەدى ول.
اسىرەسە، بولاشاق ستۋدەنتتەردى تارتۋعا ارنالعان ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما «قازاقستاندا وقۋ» باستاماسىنا باسا نازار اۋدارىلدى.
سپيكەر 2029 -جىلعا قاراي حالىقارالىق ستۋدەنتتەر سانىن 100000-عا دەيىن ارتتىرۋ ماقساتىن اتاپ ءوتتى.
«قازاقستان — اكادەميالىق ءبىلىم اۋماعى» اتتى ۇلتتىق پاۆيلوندا قازاقستاننان 27 جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەت ءوز باعدارلاماسىن ۇسىندى.
ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ حالىقارالىقتاندىرۋ جانە جۇمىسقا ورنالاستىرۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى نۇركەن ءابدىعالي كورمەنىڭ حالىقارالىق ستۋدەنتتەردى تارتۋداعى ۇلكەن الەۋەتىن اتاپ ءوتتى.
— قازىر ۋنيۆەرسيتەتتە قىتايدان شامامەن ەكى مىڭ ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر. ولاردىڭ كوپشىلىگى ماگيستراتۋرا جانە دوكتورانتۋرا باعدارلامالارىن تاڭدايدى، بۇل قازاقستاننىڭ جانە ءبىزدىڭ ۋنيۆەرسيتەتىمىزدىڭ جوعارى عىلىمي الەۋەتىن كورسەتەدى. قازۇۋ سونىمەن قاتار قىتايلىق سەرىكتەستەرمەن بىرگە روبوتوتەحنيكا جانە قاشىقتان زوندتاۋ ورتالىقتارىن قوسا العاندا، تەحنولوگيالىق جوبالاردى ازىرلەۋ ۇستىندە، — دەپ ءبولىستى ول.
نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى گۇلميرا قاناي ەلدىڭ تۇبەگەيلى جاڭا حالىقارالىق دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى. ۇلى بريتانيا مەن باسقا دا ءبىلىم بەرۋ دەرجاۆالارىنىڭ ءداستۇرلى كوشباسشىلارىمەن قاتار قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ قاتىسۋى ەلدىڭ جاھاندىق ىرىكتەۋدەگى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن راستايدى.
— قىتاي قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەرگە، سونىڭ ىشىندە 7500 ستۋدەنت، ونىڭ ىشىندە 500 حالىقارالىق ستۋدەنت وقيتىن ءبىزدىڭ ۋنيۆەرسيتەتىمىزگە ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. ۋنيۆەرسيتەت سونىمەن قاتار Times Higher Education رەيتينگىنە قىتايدىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرى ەنگىزىلگەن قوس ديپلومدىق باعدارلامانى ىسكە قوسۋدى قاراستىرادى، — دەپ قوستى ول.
استانا حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى قايرات ءابدىراحمانوۆ قازاقستاننىڭ وزگەرىپ جاتقان الەمدىك ءبىلىم بەرۋ لاندشافتىندا ماڭىزدى ورىن الۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن اتاپ ءوتتى. ول ۋنيۆەرسيتەتتىڭ قىتايمەن ءبىرقاتار نەگىزگى سالادا ىنتىماقتاستىقتى ءساتتى دامىتاتىنىن اتاپ ءوتتى. MUA- دا بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى اشىلدى.
— 2025 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا MUA- دا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ العاشقى جانە جالعىز سيفرلىق HSK ورتالىعىنىڭ اشىلۋى ماڭىزدى كەزەڭ بولدى. بۇل پلاتفورما ءداستۇرلى قاعاز فورماتىن تولىعىمەن الماستىرا وتىرىپ، رەسمي قىتاي ءتىلى ەمتيحانىن كومپيۋتەردە تاپسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اي سايىن شامامەن 200 ادام تەست تاپسىرادى، 24 ساعات ىشىندە ناتيجە الادى، — دەپ اتاپ ءوتتى ول.
قايرات ءابدىراحمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، MUA سونىمەن قاتار بەيجىڭ ەكونوميكا جانە بيزنەس ۋنيۆەرسيتەتىمەن قوس ديپلومدىق باعدارلامالاردى جۇزەگە اسىرادى جانە تسينحۋا ۋنيۆەرسيتەتى جانە شەنچجەن ۋنيۆەرسيتەتىمەن سەرىكتەستىك ورناتقان. تاراپتار جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا بىرلەسكەن زەرتتەۋ زەرتحانالارىن قۇرۋ تۋرالى بەلسەندى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.
ايتا كەتۋ كەرەك، قازاقستاننىڭ CSAF جانە CIEET- كە قاتىسۋى ۇلتتىق جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەتۋگە، ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن دامىتۋعا جانە حالىقارالىق اكادەميالىق سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان.
حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ فورۋمى قىتاي، ا ق ش، ۇلى بريتانيا، رەسەي، اۋستراليا، يتاليا، يسپانيا، گرەكيا، سينگاپۋر، مالايزيا، ۆەتنام جانە باسقا دا ەلدەردىڭ ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى مەن مامانداندىرىلعان ۇيىمدارىنان 500-دەن استام قاتىسۋشىنى جينادى.
بۇعان دەيىن قازاقستان حالىقارالىق ستۋدەنتتەر سانىن 100000-عا دەيىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى حابارلانعان بولاتىن.