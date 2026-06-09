قازاقستاندا ۇلتتىق سيفرلىق ارحيۆ جۇيەسى ازىرلەنىپ جاتىر – ق ر پرەزيدەنتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا «Digital Archive EXPO» III حالىقارالىق ارحيۆشىلەر كونگرەسى ءوتىپ جاتىر. جيىننىڭ اشىلۋىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتى وقىلدى.
پرەزيدەنتتىڭ ۇندەۋىن پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ جالپى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ەربول ادايەۆ جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى ارحيۆ ءىسى بۇگىنگى تاڭدا تەك قۇجاتتاردى ساقتاۋمەن شەكتەلمەيتىنىن، ونىڭ ۇلتتىق جادىنى قورعاۋ مەن قوعامنىڭ تاريحي ساناسىن قالىپتاستىرۋداعى ماڭىزى ارتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن.
- ارحيۆ سالاسىن دامىتۋ، جاڭعىرتۋ جانە حالىقارالىق وزىق تاجىريبەلەردى ەنگىزۋ بۇگىنگى كۇننىڭ ماڭىزدى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى. بۇل-جاي عانا جۇمىس ەمەس، بۇل - ۇلكەن ميسسيا،-دەلىنگەن پرەزيدەنتتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىندا.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ سوزىنشە، قازاقستاندىق ارحيۆشىلەردىڭ جۇمىسى يۋنەسكو مەن حالىقارالىق ارحيۆتەر كەڭەسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان الەمدىك قۇجاتتىق مۇرانى سيفرلاندىرۋ باستامالارىمەن ۇندەسەدى.
سونداي-اق ول ەلىمىزدە جاريالانعان سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا «اقىلدى ارحيۆتەر» جەلىسىن قالىپتاستىرۋ باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندالعانىن جەتكىزدى.
- قازىرگى تاڭدا مەنىڭ تاپسىرماممەن ۇلتتىق سيفرلىق ارحيۆ جۇيەسى ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل قازاقستاننىڭ قۇجاتتىق جانە مادەني مۇراسىن ساقتاۋعا كەڭ مۇمكىندىك بەرەتىن ماڭىزدى جوبا،-دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ حاتتا.
مەملەكەت باسشىسى مۇنداي باستامالار ەلدىڭ تەحنولوگيالىق دامۋ باعىتىنا تولىق سايكەس كەلەتىنىن جانە مادەنيەت، ءبىلىم، عىلىم مەن يننوۆاتسيانى دامىتۋعا جاڭا سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- كەلەلى جيىن ارحيۆ سالاسىن جان-جاقتى دامىتۋعا، زاماناۋي تالاپتارعا ساي بىلىكتى ماماندار دايارلاۋعا جانە بولاشاعى زور سيفرلىق جۇيەلەردى تابىستى ەنگىزۋگە سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ سەنەمىن،-دەلىنگەن.
ايتا كەتەيىك، استاناداعى «Digital Archive EXPO» III حالىقارالىق ارحيۆشىلەر كونگرەسىنە الەمنىڭ 30 ەلىنەن 500 دەن استام ساراپشى، ارحيۆ مەكەمەلەرىنىڭ وكىلدەرى، عالىمدار مەن IT ماماندار قاتىسۋدا. فورۋم اياسىندا ارحيۆتەردى سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، قۇجاتتىق مۇرانى ساقتاۋ جانە ارحيۆ ءىسىنىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ماسەلەلەر تالقىلانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك ارحيۆتەرگە «ۇلتتىق» مارتەبە بەرۋ قاعيدالارى بەكىتىلگەن ەدى.