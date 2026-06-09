قازاقستاندا ءبىر كۇن 17 ساعاتقا سوزىلادى: ەڭ ۇزاق كۇن قاشان بولادى؟
استانا. قازاقپارات- قازاقستاندا 2026 -جىلعى جىلدىڭ ەڭ ۇزاق كۇنى مەن ەڭ قىسقا ءتۇنى جازعى كۇن توقىراۋى كەزەڭىنە سايكەس كەلەدى. بۇل تابيعي قۇبىلىس جەردىڭ كۇندى اينالۋ كەزىندەگى وستىك ەرەكشەلىگىمەن بايلانىستى.
استرونوميالىق ەسەپ بويىنشا، 2026 -جىلى ەڭ ۇزاق كۇن مەن ەڭ قىسقا ءتۇن 21-ماۋسىمنان 22-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى بارلىق وڭىرلەردە بايقالادى. دەگەنمەن ەل اۋماعىنىڭ كەڭدىگىنە بايلانىستى كۇن ۇزاقتىعى ءار ايماقتا ءارتۇرلى بولادى. سولتۇستىك وڭىرلەردە كۇن ەڭ ۇزاققا سوزىلادى. ماسەلەن، سولتۇستىك قازاقستان، قوستاناي، اقمولا جانە پاۆلودار وبلىستارىندا كۇن ۇزاقتىعى شامامەن 17 ساعاتقا دەيىن جەتەدى.
ورتالىق وڭىرلەردە، اتاپ ايتقاندا قاراعاندى وبلىسىندا، كۇن ۇزاقتىعى ورتا ەسەپپەن 16- 16,5 ساعات ارالىعىندا بولادى. باتىس قازاقستان، اتىراۋ جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا كۇن شامامەن 15,5- 16 ساعاتقا سوزىلادى. وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە كۇن سالىستىرمالى تۇردە قىسقالاۋ بولادى. تۇركىستان، جامبىل، قىزىلوردا جانە الماتى وبلىستارىندا كۇن ۇزاقتىعى 15- 15,5 ساعات شاماسىندا تىركەلەدى.
جازعى كۇن توقىراۋى كەزىندە كۇن كوكجيەك ۇستىندە ەڭ ۇزاق ۋاقىت كورىنىپ، ءتۇن ەڭ قىسقا مەرزىمگە دەيىن قىسقارادى. بۇل كەزەڭنەن كەيىن كۇن ۇزاقتىعى بىرتىندەپ قىسقارىپ، ءتۇن ۋاقىتى ۇزارۋعا بەت الادى. وسىلايشا، 2026 -جىلى قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە ەڭ ۇزاق كۇن مەن ەڭ قىسقا ءتۇن ماۋسىم ايىنىڭ 21- 22 ارالىعىنا سايكەس كەلەدى.