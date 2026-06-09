قازاقستاندا بالالار تەگىن ۇشا الادى: باعىتتار اتالدى
استانا. قازاقپارات- ەلدە وتباسىلىق تۋريزمدى دامىتۋعا باعىتتالعان Kids Go Free باعدارلاماسى جالعاسىپ جاتىر. باعدارلاما اياسىندا ەلىمىز ىشىندە دەمالاتىن وتباسىلار ءۇشىن بالالاردىڭ اۋە بيلەتتەرى تەگىن قاراستىرىلعان.
جوبا ىشكى تۋريزمدى دامىتۋ جانە وتباسىلىق ساياحاتتى قولجەتىمدى ەتۋگە باعىتتالعان. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتەگى بريفينگتە «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات عازيزوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
عازيزوۆتىڭ ايتۋىنشا، باعدارلاما شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر، بولىنگەن قاراجات تولىق يگەرىلگەن. قازىرگى تاڭدا Kids Go Free باعدارلاماسى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى، بارلىق قاراجات ءبولىندى. بەلسەندى جۇمىس ىستەپ جاتقان تۋريستىك وپەراتورلار بار. بۇگىنگە دەيىن 100-دەن استام بالا وسى قىزمەتتى پايدالاندى، - دەدى ول.
باعدارلاما اياسىندا تۋروپەراتورلار الاكول، بۋراباي جانە وزگە دە ىشكى كۋرورتتارعا باعىتتالعان تۋرپاكەتتەردى ۇسىنادى. اتا-انالار دەمالىس ورنىن ءوز قالاۋىنا قاراي تاڭداي الادى.