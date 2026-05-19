قازاقستان تاياۋ بولاشاقتا شىعىس افريكا ەلدەرىنە تىڭايتقىش جەتكىزە باستاۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆتىڭ كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار، ساۋدا جانە ونەركاسىپ ءمينيسترى لي ماياني كينيانجۋيمەن كەزدەسۋى ارىسىندا ايتىلدى.
ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاراپتار ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جانە ونەركاسىپ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
- ءبىز كەنيانى افريكاداعى نەگىزگى سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرامىز. قازاقستاندىق Alageum Electric سياقتى زاۋىتتار كەنيا نارىعىنىڭ توكتى قاۋىپسىز ءارى ءتيىمدى تاراتاتىن ترانسفورماتورلارعا قاجەتتىلىگىن وتەۋگە دايىن. كەنيانىڭ اگرارلىق سەكتورىنىڭ دامۋىن ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستان تانىمال الەمدىك برەندتەردىڭ تراكتورلارى مەن كومبايندارىنىڭ ءتۇر-ءتۇرىن جەتكىزىپ بەرە الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
سونداي-اق قازاقستاننىڭ افريكا ەلدەرىندە جوعارى سۇرانىسقا يە مينەرالدى تىڭايتقىشتار ءوندىرۋ سالاسىنداعى الەۋەتىنە باسا نازار اۋدارىلدى. وتكەن جىلى وتاندىق زاۋىتتار 1 ميلليون توننادان استام تىڭايتقىش شىعاردى. ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستان تاياۋ بولاشاقتا شىعىس افريكا ەلدەرىنە، ونىڭ ىشىندە كەنيا، ەفيوپيا، رۋاندا جانە ۋگانداعا وتاندىق ءونىمدى جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. «قازازوت»، «قازفوسفات» جانە KAZ Chemicals Trading House سىندى كومپانيالار جىل سايىن ءوندىرىس قۋاتتارىن ارتتىرىپ، ءونىم تۇرلەرىن كەڭەيتىپ جاتىر. قازاقستاندا كالي تىڭايتقىشتارىن ءوندىرۋ بويىنشا جاڭا جوبا ىسكە اسىرىلسا، بۇل بولاشاقتا الەمدىك نارىق قاجەتتىلىگىنىڭ شامامەن %14- ىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بولەك، قورعانىس- ونەركاسىپ كەشەنى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارى جانە رەلستىك بەكىتپەلەردەن باستاپ جولاۋشىلار مەن جۇك ۆاگوندارىنا دەيىنگى قازاقستاندىق تەمىرجول كلاستەرى ونىمدەرىن، سونداي-اق «قاينار اكب» اككۋمۋلياتور باتارەيالارى مەن Silk Road Electronics تۇرمىستىق تەحنيكاسىن ەكسپورتتاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار بولاشاعى زور باعىتتار بويىنشا ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا كەلىستى.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدى 2026 -جىلعا تىڭايتقىش ەنگىزۋ جوسپارى 2,3 ميلليون تونناعا جەتكىزىلەتىنى تۋرالى جازدىق.
- وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تىڭايتقىش ەنگىزۋ دەڭگەيى العاش رەت عىلىمي نەگىزدەلگەن قاجەتتىلىكتىڭ %58- ىنە جەتىپ، 1,8 ميلليون توننا بولدى. 2026 -جىلعا تىڭايتقىش ەنگىزۋ جوسپارى 2,3 ميلليون توننا، - دەدى مينيستر.