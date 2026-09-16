قازاقستان الەمدەگى باسەكەگە قابىلەتتى ۇزدىكتەر قاتارىنا ەندى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان الەمدەگى باسەكەگە قابىلەتتى ەكونوميكالار رەيتينگىندە ۇزدىك 40 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى. IMD World Competitiveness Center جاريالاعان جاھاندىق زەرتتەۋدە ەلىمىز 65,4 بال جيناپ، 38-ورىنعا تۇراقتادى.
بۇل - ت م د ەلدەرى اراسىنداعى ەڭ جوعارى ناتيجە. حالىقارالىق رەيتينگكە 70 مەملەكەت ەنگەن. ولاردىڭ ەكونوميكاسى ءتورت نەگىزگى باعىت بويىنشا سارالاندى: ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر، مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگى، بيزنەس جانە ينفراقۇرىلىم.
جالپى رەيتينگتە قازاقستان يسپانيا، پورتۋگاليا، پولشا جانە يتاليا سەكىلدى ەلدەردىڭ الدىنا شىقتى. ال رەيتينگ كوشىن سينگاپۋر باستادى. العاشقى وندىققا گونكونگ، شۆەيساريا، تايۆان، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، دانيا، يرلانديا، نيدەرلاند، شۆەتسيا جانە ا ق ش كىردى.