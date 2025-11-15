ق ز
    16:04, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاق-جوڭعار سوعىسى نە سەبەپتى بىرنەشە عاسىرعا سوزىلدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاق- جوڭعار سوعىستارى شامامەن ەكى عاسىردان استام ۋاقىتقا سوزىلدى. بۇل تەك ەكى كورشىلەس حالىقتىڭ باقتالاستىعى ەمەس، ايماقتاعى گەوساياسي تەپە- تەڭدىكتى وزگەرتكەن، قازاق مەملەكەتتىلىگىنە اۋىر سىناق بولعان كەزەڭ ەدى. تاريحتىڭ وسى كۇردەلى تۇستارىن ءال- فارابي اتىنداعى قازۇۋ پروفەسسورى، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، اكادەميك، ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى بەرەكەت كارىبايەۆ ءتۇسىندىرىپ بەردى.

    Фото: Kazinform

    قاقتىعىستاردىڭ تۇپكى سەبەبى قايدا جاتىر؟

    پروفەسسوردىڭ ايتۋىنشا، قازاقتار مەن ويراتتار اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ تاريحى جوڭعار حاندىعى قۇرىلعاننان الدەقايدا بۇرىن باستالعان.

    — قازاق حاندىعى 1465 -جىلى قۇرىلسا، جوڭعار حاندىعى ەكى عاسىرعا جۋىق ۋاقىتتان كەيىن، 1635 -جىلى پايدا بولدى. ءبىراق ويراتتار مەن قازاق تايپالارى اراسىنداعى قاقتىعىستار ودان دا ەرتە باستالعان. ويراتتار موعولستانعا دا، جەتىسۋ تايپالارىنا دا، ءابىلقايىر حاندىعىنا دا ءجيى توناۋشىلىق سيپاتتاعى جورىقتار جاساعان، — دەيدى كارىبايەۆ.

    تاريحشىنىڭ سوزىنشە، ويراتتار وزدەرىنە قاجەتتى ءونىمدى تۇراقتى وندىرمەگەندىكتەن، مۇنى ساۋدامەن نە سوعىسپەن الاتىن.

    جوڭعار حاندىعىنىڭ قۇرىلۋى جانە جاڭگىردىڭ تۇتقىندالۋى

    1635 -جىلى جوڭعار حاندىعى قۇرىلعان العاشقى جىلى- اق قازاق جەرىنە جورىق جاسايدى. وسى سوعىستا بولاشاق حان — جاڭگىر سۇلتان تۇتقىنعا ءتۇستى.

    پروفەسسوردىڭ ايتۋىنشا، بۇل — قازاق- جوڭعار قاتىناسىنداعى ەڭ ەرەكشە ەپيزودتاردىڭ ءبىرى.

    — جوڭعارلارداعى ورىنداۋشى بيلىك — قونتايشىدا بولسا، زاڭ شىعاراتىن ورگاندى «چۋلعان» نەمەسە «چۋۋلگان» دەپ اتاعان. ونىڭ ءتوراعاسى بولعان كۋندۋلەن تايشى — وتە پاراساتتى، ستراتەگيالىق ويلايتىن تۇلعا، — دەيدى ول.

    ءدال وسى كۋندۋلەن جاڭگىردى ءوز ورداسىندا ۇستاپ، كەيىن وعان قىزىن ۇزاتىپ، قۇرمەتپەن شىعارىپ سالادى. عالىمنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، وسى نەكەدەن قازاقتىڭ بولاشاق حانى تاۋكە دۇنيەگە كەلگەن.

    — «جاڭگىردى قازاق باتىرلارى بوساتتى» دەگەن اڭىز بار، ءبىراق بۇل تۋرالى ەشبىر تاريحي دەرەك جوق، — دەيدى پروفەسسور.

    پروفەسسور ەكى عاسىرلىق سوعىستى بىرنەشە كەزەڭگە بولەدى.

    1635-1652 — العاشقى شايقاستار

    ەكى جاق ءبىر- بىرىنە ءجيى جورىق جاساسا دا، حالىققا قاتتى زارداپ تيمەدى. 1652 -جىلى جاڭگىر حان، 1653 -جىلى باتىر قونتايشى قايتىس بولدى.

    1653-1677 — جوڭعار ىشىندەگى داعدارىس

    بيلىككە سەڭگە كەلدى، ءبىراق ونىڭ بيلىگىن اعالارى قابىلدامادى.

    جوڭعار مەملەكەتى ىشكى داعدارىسقا ۇشىراپ، قازاققا ءىرى جورىقتار جاسالمايدى.

    1677-1697 — گالداننىڭ ەكسپانسياسى

    سەڭگەنى تۋعان باۋىرلارى ولتىرگەن سوڭ، گالدان بيلىكتى كۇشپەن الدى.

    — گالداندى زەرتتەۋشىلەر شىڭعىسحانعا ەلىكتەگەن تۇلعا رەتىندە سيپاتتايدى. ول الدىمەن موڭعوليانى بىرىكتىرۋدى، كەيىن شىعىس تۇركىستاندى باسىپ الۋدى ماقسات ەتكەن، — دەيدى تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى.

    ونىڭ ءۇشىنشى باعىتى — جەتىسۋ مەن قازاق دالاسى بولدى.

    1697 -جىلى گالدان چيڭ اسكەرىنە قارسى سوعىستا ءوزىن ءوزى ولتىرەدى.

    1697-1727: سيەۆان رابدان جانە تاۋكە حاننىڭ ءداۋىرى

    جوڭعارلاردىڭ جايىلىمنان قىسىلۋى قازاق جەرىنە باسقىنشىلىقتى كۇشەيتتى.

    تاۋكە حاننىڭ كەزىندە سوعىستار كۇشەيىپ، ول قايتىس بولعاننان كەيىن قازاق حاندىعى التى حاندىققا ءبولىنىپ، بىتىراۋ باستالدى.

    — ورتالىق بيلىك السىرەگەن كەزەڭدە جوڭعارلار 1723-1725 -جىلدارى قازاق جەرىنە شابۋىلدى ۇدەتتى. سيەۆان رابدان بۇل ايماقتا ۇلى جوڭعار يمپەرياسىن قۇرۋدى جوسپارلادى، — دەيدى تاريحشى.

    وسى كەزەڭدە ۇلتتى ساقتاپ قالعان — ءابىلقايىر حاننىڭ قارسى شابۋىلى.

    1740-1757: قالدان سەرەننىڭ شابۋىلدارى جانە جوڭعار مەملەكەتىنىڭ كۇيرەۋى

    قالدان سەرەن قازاقتارعا بىرنەشە ءىرى جورىق جاسادى. ونىڭ تۇسىندا ابىلاي تۇتقىنعا ءتۇستى.

    1745 -جىلدان كەيىن جوڭعار مەملەكەتى ىشكى داعدارىسقا ۇشىراپ، قازاق جاساقتارى بىرتىندەپ جەردى ازات ەتە باستادى.

    1757 -جىلى جوڭعار حاندىعى تولىق جويىلدى.

    سودان كەيىن قازاق حاندىعى مەن قىتاي (چيڭ) يمپەرياسى اراسىندا شەكارالىق قاتىناستار قالىپتاستى.

    قازاق قالاي شىدادى؟

    پروفەسسوردىڭ ايتۋىنشا، بۇل سوعىستاردىڭ ەڭ ماڭىزدى ەرەكشەلىگى — ەكى ەلدىڭ اسكەري جۇيەسىندەگى ايىرماشىلىق.

    — جوڭعارلاردا تۇراقتى اسكەر بولدى. ونى ۇستاۋ ءۇشىن قارجى قاجەت. قازاقتاردا تۇراقتى اسكەر ەمەس، تەك جاساقتار بولدى. ول جاساقتى ورتالىق بيلىك ۇيىمداستىرۋى كەرەك ەدى. ءبىراق تاۋكە حاننان كەيىن ورتالىق بيلىك السىرەدى، — دەيدى عىلىم دوكتورى.

    سوندىقتان قازاق جەرىن ساقتاپ قالعان قابانباي، بوگەنباي، رايىمبەك، ناۋرىزباي، مالايسارى، قوجابەرگەن رۋ- تايپا باتىرلارى.

    — قازاق باتىرلارىنىڭ ەرلىگى، ەلدىڭ تاباندىلىعى مەن بىرلىگى قازاق حالقىن جويىلىپ كەتۋ قاۋپىنەن امان الىپ شىقتى، — دەيدى تاريحشى.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

