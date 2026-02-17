قازاق عالىمدار سەمىزدىك پەن ديابەتكە قارسى پايدالى تاڭعى اس ويلاپ تاپتى
استانا. KAZINFORM - قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاماق ونەركاسىبى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى ەلىمىزدەگى قانت ديابەتى مەن سەمىزدىك ماسەلەسىن شەشۋگە باعىتتالعان بىرەگەي ديەتالىق تاڭعى اس ازىرلەدى.
«Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. Livە» باعدارلاماسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى عىلىمدارىنىڭ كانديداتى انار قۇرمانبايەۆا جاڭا ءونىمنىڭ قۇپياسى مەن مەديتسينالىق ماڭىزى تۋرالى ايتىپ بەردى.
سوڭعى مەديتسينالىق ستاتيستيكا قازاقستاندا قانت ديابەتىنىڭ جاسارىپ بارا جاتقانىن كورسەتەدى.
اسىرەسە، تۇقىم قۋالايتىن ەمەس، دۇرىس تاماقتانباۋدان پايدا بولاتىن باستاپقى ديابەتكە شالدىققان بالالار سانى ارتقان. وسى ماسەلەگە نازار اۋدارعان 10 شاقتى قازاقستاندىق عالىم ءۇش جىل بويى وتاندىق شيكىزاتتان جاسالعان ساپالى تاعام ءتۇرىن زەرتتەگەن.
- ءبىزدىڭ ۇسىنىپ وتىرعان قۇرعاق تاڭعى اسىمىز - دۇكەن سورەلەرىندەگى قىمبات ءارى ساپاسى كۇمان تۋدىراتىن يمپورتتىق Nestle سياقتى ونىمدەرگە بالاما تاڭعى اس. بۇل تاعام قازاقستان اۋماعىندا وسكەن جۇگەرى، بيداي جانە كۇرىش جارمالارىنان جاسالعان. ونىڭ باستى ەرەكشەلىگى - قۇرامى كەپتىرىلىپ، ۇنتاقتالعان قىزىلشا مەن ءسابىز ۇنتاعىمەن بايىتىلعان، - دەيدى انار قۇرمانبايەۆا.
عالىمنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، قىزىلشا مەن ءسابىزدىڭ قوسپاسى كەزدەيسوق تاڭدالماعان. بۇل كوكونىستەردىڭ قانداعى قانت دەڭگەيىنە اسەرى عىلىمي تۇرعىدا دالەلدەنگەن.
- قىزىلشا تاماقتان كەيىن اعزاعا تۇسكەن كومىرسۋلاردىڭ گليۋكوزا دەڭگەيىن ءبىرقالىپتى ۇستاپ تۇرسا، ءسابىز قانداعى گليۋكوزا دەڭگەيىن تومەندەتۋگە كومەكتەسەدى. سونىمەن قاتار بۇل تاعامنىڭ قۇرامىندا قانت مۇلدە جوق. ونىڭ ورنىنا تابيعي قانت الماستىرعىش ستيەۆيا قوسىلعان. بۇل ءونىمدى تەك ديابەتپەن اۋىراتىندار عانا ەمەس، دۇرىس تاماقتانۋ مادەنيەتىن ۇستاناتىن 18-45 جاس ارالىعىنداعى جاستار دا كەڭىنەن قولدانا الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ينستيتۋت مەڭگەرۋشىسى.
بۇعان دەيىن، وتاندىق عالىمنىڭ سيكوريدىڭ ديابەتكە قارسى قاسيەتىن دالەلدەگەن ەدى.
اۆتور
كاميلا مۇلىك