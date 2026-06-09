قايتارىمسىز اۋە بيلەتى توناۋدىڭ زاڭدى جولى ما؟
استانا. قازاقپارات - 800 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الىنعان اۋە بيلەتتەرىنىڭ بار-جوعى 14 مىڭ تەڭگەسى عانا كەرى قايتارىلعان. تالدىقورعاننان استاناعا ۇشپاق بولعان تۇرعىندار وسىنداي كەلەڭسىز جاعدايعا تاپ بولدى. وتباسىلىق جاعدايعا بايلانىستى جوسپار وزگەرىپ، ولار ۇشاق بيلەتتەرىن ءبىر اي بۇرىن قايتارماقشى ەدى. الايدا قىرۋار اقشاعا الىنعان بيلەتتىڭ كەرى قايتقانداعى قۇنى قايران قالدىردى.
اۋە كومپانياسىمەن اراداعى داۋ نەمەن اياقتالدى؟
ماقپال عابباسوۆا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىنى:
- بيلەتتەردى زارانەە تويعا ءۇش اي بۇرىن الدىق. قاڭتار ايىندا. تويعا ءبىر اي قالعان كەزدە بىزگە حابارلاما كەلدى توي بولمايدى دەپ. سوعان بايلانىستى بىزگە بيلەتتى قايتارۋ كەرەك بولدى.
تۋعان-تۋىستارىنا دەپ العان 16 بيلەتتى جەتىسۋلىق ماقپال عابباسوۆا وسىلايشا قايتارۋعا ءماجبۇر بولدى. الايدا QazaqAir كومپانياسى 800 مىڭ تەڭگەگە الىنعان بيلەتتەردەن تەك 14 مىڭ تەڭگەسىن عانا قايتارعان. قىپ-قىزىل اقشانىڭ قالايشا زىم-زيان بولعانىنا تاڭدانعان تۇرعىندار وبلىستاعى ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلار قۇقىعىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنىڭ كومەگىنە جۇگىندى.
ماقپال عابباسوۆا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىنى:
- ءبىز وسى دەپارتامەنتكە كەلدىك. دەپارتامەنتكە كەلگەن كەزدە ولار باسىندا 10 پايىزىن عانا قايتارىپ بەردى. سوسىن دەپارتامەنت بىزگە نارازىلىق حاتىن جازۋعا كومەكتەستى . سول نارازىلىق حات جازىلعاننان كەيىن ەكى تاۋلىك ىشىندە تولىق بىزگە سۋمامىز قايتارىلىپ بەرىلدى.
جالپى جىل باسىنان بەرى جەتىسۋداعى ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلار قۇقىعىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنە وسىنداي 478 ارىز-شاعىم تۇسكەن. ولار كوبىنە ە- ءوتىنىش ارقىلى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى بوت-چاتتارعا حات جولداعان.
ەربول اعىبايەۆ، جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلار قۇقىعىن قورعاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى:
- ءتورت ءجۇز جەتپىس سەگىزدىڭ تۇسكەن ارىزدىڭ 89,7 پايىزى قاناعاتتاندىرىلىپ وڭ بولىپ شەشىلدى. جانە دە تۇتىنۋشىلارعا جيىرما ميلليوننان استام اقشا قاراجات قايتارىلدى.
قايتارىمسىز بيلەت ماسەلەسى ءماجىلىستىڭ نازارىنا الدەقاشان ىلىككەنى راس. بىلتىر جەلتوقساندا دەپۋتات مۇرات ابەنوۆ قايتارىلمايتىن ۇشاق بيلەتى دەگەن ۇعىمدى جويۋدى ۇسىنعان ەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، بيلەت باعاسىنىڭ قايتارىمسىز قۇنى 30 پايىزدان اسپاۋ كەرەك. بۇل حالىقارالىق تاجىريبەدەگى دۇنيە. ال ءبىزدىڭ ەلدە قايتارىمسىز قۇننىڭ قالاي انىقتالاتىنى تۇسىنىكسىز. وسىعان قاتىستى QazaqAir كومپانياسىنا ارنايى ساۋال جىبەرگەن ەدىك.
جاۋابى مىناداي بولدى: قازاقەير كومپانياسىنىڭ «حابار» اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىنىڭ اۋدارماسى:
- شەگەرىم سوماسىن اۋە كومپانياسىنىڭ كوممەرتسيالىق ساياساتى انىقتايدى جانە تاريفتى قولدانۋ ەرەجەلەرىندە ءار تاريف ءونىمى ءۇشىن بولەك بەلگىلەيدى. شەگەرىم سوماسى بارلىق بيلەت ساناتتارى ءۇشىن بىردەي ەمەس، تاريفتىڭ يكەمدىلىك دەڭگەيىنە جانە قوسىلعان قىزمەتتەرگە بايلانىستى بولادى. مىسالى، ECO تاريفى قاتاڭ شارتتارعا، سونىڭ ىشىندە ەرىكتى قايتارىمنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى ەڭ تومەنگى تاريفتى ۇسىنادى، ال DELUXE تاريفى 8000 تەڭگە شەگەرىممەن قايتارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سوندىقتان تاريف نەعۇرلىم يكەمدى بولسا (قايتارۋ مۇمكىندىگى، اۋىستىرۋ، قوسىلعان باگاج جانە باسقا قىزمەتتەر)، اۋە بيلەتىنىڭ باعاسى سوعۇرلىم جوعارى بولادى. بۇل ءتاسىل جولاۋشىلاردىڭ اۋە تاسىمالى نارىعىنداعى جالپى قابىلدانعان تاريف بەلگىلەۋ تاجىريبەسىنە سايكەس كەلەدى.
800 مىڭداي ءىرى سومانى ارىز-شاعىمنان كەيىن اۋە كومپانياسى تۇتاستاي قايتارعانى جاقسى. ءبىراق 90 مىڭنىڭ اۋە بيلەتىن قايتارۋ تۋرالى ءوتىنىشتى قاناعاتتاندىرماۋى مۇمكىن.
QazaqAir وسىعان قاتىستى ساۋالىمىزعا كومپانيا بيلەت تاريفىنىڭ شارتتارى مەن ۇسىنىلعان قۇجاتتاردىڭ نەگىزىندە شەشىم قابىلداناتىنىن جەتكىزدى. تۇيگەنىمىز مىناۋ: اۋە بيلەتتەرىن قايتارۋدا ماسەلە تۋىنداسا، ۋاقىت وزدىرماستان تۇتىنۋشىلار قۇقىعىن قورعاۋ ورگاندارىنىڭ كومەگىنە جۇگىنگەن ابزال.
24.kz