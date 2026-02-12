قايرات ساتىبالدىدان قايتارىلعان قوناقۇيگە الماتى سوتتارى جايعاسۋى مۇمكىن
الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى ەسەنتاي وزەنىنىڭ جاعاسىندا ورنالاسقان، كەزىندە قايرات ساتىبالدىنىڭ مەنشىگىندە بولعان، كەيىن مەملەكەت قاراۋىنا وتكەن ەليتالىق قوناقۇي عيماراتىنا الداعى ۋاقىتتا قالالىق سوتتار كوشۋى مۇمكىن.
الماتى بويىنشا مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ دەپارتامەنتى اگەنتتىك ساۋالىنا بەرگەن رەسمي جاۋابىندا بۇل نىساننىڭ رەسپۋبليكالىق مەنشىككە زاڭدى نەگىزدە وتكەنىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ق ر «مەملەكەتتىك مۇلىك تۋرالى» زاڭىنىڭ 19-بابى 1-تارماعىنىڭ 9) تارماقشاسىنا سايكەس، مەملەكەت مۇلىككە قۇقىقتى وتەۋسىز بەرۋ (سىيعا تارتۋ) ارقىلى دا يەلەنە الادى.
- مەملەكەتكە سىيعا تارتۋ شارتى بويىنشا مۇلىكتى قابىلداۋ قاعيدالارىنا جانە ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ 2023 -جىلعى 13- ماۋسىمداعى بۇيرىعىنا سايكەس، 2023 -جىلعى 1 -تامىزدا ق ر ازاماتى قايرات ساتىبالدى ۇلى مەن دەپارتامەنت اراسىندا جالپى اۋدانى 9461,6 شارشى مەتر بولاتىن جىلجىمايتىن مۇلىك نىسانىن مەملەكەت مەنشىگىنە بەرۋ تۋرالى سىيعا تارتۋ شارتى جاسالدى، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اينابەكوۆ.
كاداسترلىق ءنومىرى 20:313:003:057:1/ا نىسان الماتى قالاسى بوستاندىق اۋدانى، كوكتەم-3 ىقشاماۋدانى، 22- ءۇي مەكەنجايىندا ورنالاسقان. عيمارات 0,2222 گەكتار جەر تەلىمىندە تۇر.
دەپارتامەنت مالىمەتىنشە، 2023 -جىلعى 1 -قىركۇيەكتەگى بۇيرىق نەگىزىندە عيمارات رەسپۋبليكالىق مەنشىك نىسانى رەتىندە «قازاقستان رەسپۋبليكاسى سوت اكىمشىلىگىنىڭ الماتى بويىنشا دەپارتامەنتى» ر م م- ءنىڭ بالانسىنا بەكىتىلگەن.
الماتى قالالىق سوتى بۇل اقپاراتتى راستاپ، نىسانعا قاتىستى قانداي دا ءبىر اۋىرتپالىقتاردىڭ جوق ەكەنىن حابارلادى.
سوت وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، عيماراتتىڭ الداعى پايدالانىلۋ ماسەلەسى بارلىق ءتيىستى ءراسىم اياقتالىپ، ونىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيىنە تولىق باعالاۋ جۇرگىزىلگەننەن كەيىن شەشىلەدى.
- زەرتتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا نىساندى پايدالانۋ ءتارتىبى، سونداي-اق جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ قاجەتتىلىگى ايقىندالادى. قانداي سوتتاردىڭ كوشىرىلەتىنى جانە كوشۋ مەرزىمى دايىندىق شارالارى اياقتالىپ، ءتيىستى ۇيىمداستىرۋ بويىنشا شەشىمدەر قابىلدانعاننان كەيىن بەلگىلى بولادى، - دەلىنگەن الماتى سوتىنىڭ رەسمي جاۋابىندا.
جۋىردا الەۋمەتتىك جەلىلەردە قوناقۇيدىڭ قازىرگى جاي-كۇيى تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى.
جازبا اۆتورىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، ۆاندالدار عيماراتتىڭ كىرەبەرىس بولىگىن بۇلدىرگەن: ەسىكتەر مەن قورشاۋلار زاقىمدالىپ، قاسبەتتىڭ گرانيت ەلەمەنتتەرىنە نۇقسان كەلگەن. عيماراتتىڭ ىشكى جانە سىرتقى اۋماعى قوقىسقا تولىپ قالعان.
اگەنتتىكتىڭ فوتو ءتىلشىسى دە وقيعا ورنىنا بارىپ، نىساننىڭ قازىرگى احۋالىن كوزبەن كورىپ كەلدى. قوناقۇيدىڭ ىشىنە كىرۋ مۇمكىن بولماعان، ءبىرىنشى قاباتتاعى بارلىق ەسىك پەن تەرەزە الىنعان. كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، نىسان اۋماعىنا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءجيى كەلىپ تۇرادى ەكەن.
كوزبەن شولعاندا، كىرەبەرىس بولىگىندە زاقىم ىزدەرى انىق بايقالادى: قورشاۋ ەلەمەنتتەرى مەن باسپالداق تۇتقالارى سىنعان. عيمارات قاسبەتىندە جازۋلار پايدا بولىپ، كەيبىر قاپتاما پليتالار بۇلىنگەن.
ايتا كەتەيىك، 2024 -جىلى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت قايرات ساتىبالدىعا تيەسىلى بولىپ، مەملەكەتكە قايتارىلعان ءبىرقاتار اكتيۆتەر تۋرالى اقپارات جاريالاعان ەدى.
قايتارىلعان اكتيۆتەرگە اكىمشىلىك عيماراتتار، سونىڭ ىشىندە Kaisar Plaza بيزنەس ورتالىعى، ەكسكليۋزيۆ زەرگەرلىك بۇيىمدار، ليۋكس ۇيلەر، پاتەرلەر مەن اۆتوموبيلدەر، اكسيالار مەن كومپانيالاردىڭ ۇلەستەرى، تەمىرجول جولدارى مەن اقشا قاراجاتتارى كىرەدى، سونىڭ ىشىندە شەتەلدىكتەر دە بار.
بۇعان دەيىن الماتىدا قايرات ساتىبالدىعا تيەسىلى بولعان Kaisar Plaza بيزنەس- ورتالىعىنىڭ 61,5 ميلليارد تەڭگەگە ساۋداعا شىعارىلعانىن حابارلانعانبىز.
قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى ءتيىستى لوتتى ەلەكتروندى ساۋدا الاڭىنا ورنالاستىرعان. بۇل بيزنەس-ورتالىق جەلتوقسان كوشەسى، 115 مەكەنجايىندا ورنالاسقان.
اۆتور
مەيىرمان لەس