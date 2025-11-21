ق ز
    18:29, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى قازاقستانعا كەلەدى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 24-25 -قاراشا كۇندەرى استاناعا تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Сердар Бердімұхамедов Астанаға жұмыс сапарымен келді
    Фото: tdh.gov.tm

    ساپار اياسىندا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەردار بەردىمۇحامەدوۆ شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
