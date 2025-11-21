18:29, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى قازاقستانعا كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 24-25 -قاراشا كۇندەرى استاناعا تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ساپار اياسىندا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەردار بەردىمۇحامەدوۆ شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.