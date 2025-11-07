قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش- قا ساپارى الەمدىك ب ا ق نازارىنا ىلىكتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەن دونالد ترامپپەن كەزدەسۋى الەمدەگى جەتەكشى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ جاڭالىقتار كۇن تارتىبىندەگى باستى وقيعالاردىڭ بىرىنە اينالدى.
Axios باسىلىمى قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلعانى جايىندا جازىپ، اتالعان كلۋبقا كوپتەگەن ەلدىڭ مۇشە بولۋعا تىرىساتىندىعىنا نازار اۋدارتادى.
- بۇل گازاداعى سوعىس پاراعىن اۋدارىپ، وڭىردەگى ۇلكەن بەيبىتشىلىك پەن ىنتىماقتاستىققا قاراي ىلگەرىلەۋدىڭ قادامىنا اينالادى، - دەلىنگەن شەتەلدىك ب ا ق بەتىندە جاريالانعان ماتەريالدا.
ا ق ش- تىڭ ەڭ بەدەلدى گازەتتەرىنىڭ ءبىرى The Washington Post-تا قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلۋىن نازارىنان تىس قالدىرعان جوق.
ال Associated Press ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ قازاقستاننىڭ اتالعان كەلىسىمگە قوسىلۋىن «بۇكىل الەمدە كوپىر ورناتۋداعى ماڭىزدى قادام» دەپ باعالاعان ءسوزىن كەلتىرەدى.
ا ق ش- تا جاڭالىق تاراتۋ جەلىسى بويىنشا ءىرى ۇشتىككە كىرەتىن CBS News قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلۋىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ وتەدى. باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، بۇل شەشىم ولاردىڭ ەكىجاقتى ساۋدا-ساتتىعى مەن ىنتىماقتاستىعىن نىعايتا تۇسەدى.
EE News by Politico باسىلىمى استانا مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ جونىندەگى مامىلەگە جان-جاقتى توقتالىپ، قازاقستاننىڭ ۋران وندىرۋدە الەمدەگى ەڭ ءىرى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى ەكەنىنە، سيرەك كەزدەسەتىن ەلەمەنتتەردىڭ كەن ورىندارىن يەلىك ەتەتىندىگىنە باسا نازار اۋدارتتى.
France 24 حالىقارالىق جاڭالىقتار ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلۋى يزرايل مەن مۇسىلمان ەلدەرىنىڭ باسىم بولىگىنىڭ اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى تۇراقتاندىرۋ اياسىن كەڭەيتە تۇسەدى.
ازەرتادج قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اق ءۇي قوجايىنىمەن كەزدەسۋى بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ امەريكالىق كوشباسشىنىڭ بىتىمگەرلىك باستامالارىن قولدايتىندىعىن مالىمدەگەنىنە ءمان بەرەدى. سونداي-اق اگەنتتىك قاسىم-جومارت توقايەۆ «ترامپتىڭ حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە وركەندەۋ باعىتىن» (TRIPP، زانگەزۋر ءدالىزى) قولداعانىن، اتالعان باعىتتىڭ ورتا ءدالىزدى ودان ارى دامىتۋعا سەپتىگىن تيگىزە الاتىندىعىن، ءوز كەزەگىندە دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ قازاقستانمەن جان-جاقتى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ودان ارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن راستاعانىن جازدى.
Anadolu Ajansi باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، قازاقستان ب ۇ ۇ جارعىسىنىڭ قاعيداتتارى نەگىزىندە تەكەتىرەستى ەڭسەرۋگە جانە ديالوگتى ىلگەرىلەتۋگە ءوز ۇلەسىن قوسۋعا ۇمتىلادى.
تۇركيانىڭ ءىرى مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمى ارقىلى تاياۋ شىعىستاعى بەيبىتشىلىك پەن ديالوگقا جاردەمدەسۋگە دايىن ەكەندىگىن دە اتاپ وتەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلۋىن الەم ەلدەرى اراسىندا التىن كوپىر ورناتۋداعى ماڭىزدى قادام دەپ باعالاعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
مارلان جيەمباي