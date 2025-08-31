ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:46, 31 - تامىز 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تيانجين قالاسىنداعى مەيجيان كونفەرەنسيا ورتالىعىنا كەلدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ش ى ۇ سامميتىنە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارى قۇرمەتىنە ۇيىمداستىرىلعان سالتاناتتى قابىلداۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانجيندەگى «مەيجيان» كونفەرەنس-ورتالىعىنا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسىن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەن ونىڭ زايىبى پىڭ ليۋان كۇتىپ الدى.

    سودان كەيىن ش ى ۇ سامميتىنە قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارى بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.

    فوتو: اقوردا
    فوتو: اقوردا

     

    تەگ:
    الەم مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
