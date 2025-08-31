16:46, 31 - تامىز 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ تيانجين قالاسىنداعى مەيجيان كونفەرەنسيا ورتالىعىنا كەلدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ش ى ۇ سامميتىنە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارى قۇرمەتىنە ۇيىمداستىرىلعان سالتاناتتى قابىلداۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانجيندەگى «مەيجيان» كونفەرەنس-ورتالىعىنا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەن ونىڭ زايىبى پىڭ ليۋان كۇتىپ الدى.
سودان كەيىن ش ى ۇ سامميتىنە قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارى بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.