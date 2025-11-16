ق ز
    11:15, 16 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تاشكەنتتەگى كونگرەسس ورتالىققا كەلدى

    تاشكەنت. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن تاشكەنتتەگى كونگرەسس ورتالىققا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    President Tokayev arrives at Tashkent Congress Center
    Photo credit: Akorda

    مەملەكەت باسشىسىن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ قارسى الدى.

    اقوردا ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسۋشىلاردىڭ فوتوسىن جاريالادى.

    VII Консультативтік кездесуге қатысушылардың фотосы жарияланды
    Фото: Ақорда

     

    ايتا كەتەلىك كەشە پرەزيدەنت «كەلەشەك مۇراسى» حالىقارالىق سىيلىعىن تاپسىرۋ راسىمىنە قاتىسقان ەدى.

