قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇستەل تەننيسى ورتالىعىنا باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قىزىلوردا قالاسىنداعى ۇستەل تەننيسى ورتالىعىن ارالاپ كوردى.
كەشەندى سالۋعا وبلىس بيۋدجەتىن وڭتايلاندىرۋ بارىسىندا ۇنەمدەلگەن قاراجات ەسەبىنەن 2,5 ميلليارد تەڭگە قارالىپ، قۇرىلىس بىلتىر قازان ايىندا اياقتالدى. سونداي- اق «Samruk Kazyna Trust» الەۋمەتتىك جوبالاردى دامىتۋ قورى 900 ميلليون تەڭگە قارجى ءبولدى.
زاماناۋي ۇلگىدە سالىنعان ورتالىقتا 16 ۇستەل تەننيسى ورنالاسقان ويىن الاڭى، 350 كورەرمەنگە ارنالعان ورىندار، جاتتىعۋ زالى مەن اكىمشىلىك بولمەلەر بار. مۇندا 52 قىزمەتكەر جۇمىس ىستەيدى.
بۇگىندە وندا 280 بالا ۇستەل تەننيسىمەن تۇراقتى تۇردە شۇعىلدانادى.
مەملەكەت باسشىسى تەننيسشى بالالارمەن جۇزدەسىپ، ولارعا ساتتىلىك تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا وبلىسىنىڭ تاريحي- ولكەتانۋ مۋزەيىمەن تانىستى.