20:47, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ساناۋلى ساعاتتاردان كەيىن دونالد ترامپپەن كەزدەسەدى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋى استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 04.00-دە وتەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋى استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 04.00-دە (ۆاشينگتون ۋاقىتى بويىنشا ساعات 18.00-دە) كۇتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان ەدى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى مارك رۋبيومەن جانە دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ باسقا دا وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن ەدى.