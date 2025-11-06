ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:47, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ساناۋلى ساعاتتاردان كەيىن دونالد ترامپپەن كەزدەسەدى

    ۆاشينگتون. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋى استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 04.00-دە وتەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев ва Трамп
    Фото: kp.kz

    - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋى استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 04.00-دە (ۆاشينگتون ۋاقىتى بويىنشا ساعات 18.00-دە) كۇتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان ەدى.

    سونىمەن قاتار پرەزيدەنت ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى مارك رۋبيومەن جانە دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ باسقا دا وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن ەدى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار